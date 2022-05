Sommeraktionstag für Mädchen: Bubble Soccer, Bike Park und mehr

Gieboldehausen. Die Sportjugend im KSB Göttingen-Osterode lädt alle interessierten Mädchen und Frauen am 11. Juni auf den Sportplatz Gieboldehausen ein.

Am 11. Juni wird in Gieboldehausen beim Sommeraktionstag für Mädchen unter anderem Bubble Soccer angeboten.

Bike Park, Baumklettern, Bubble Soccer, Lacrosse und mehr – vielseitige Aktionen erwarten Mädchen ab 13 Jahren aus dem Landkreis Göttingen am Samstag, 11. Juni, auf dem Sportplatz in Gieboldehausen. Zusammen mit der Sportjugend im KSB Göttingen-Osterode veranstaltet der Arbeitskreis MiLa (Mädchenarbeit der Kinder- und Jugendbüros und Jugendpflegen im Landkreis Göttingen) dort von 11 bis 17 Uhr einen Sommeraktionstag.

Auf dem Gelände des Sportplatzes in Gieboldehausen mit dem angrenzenden Bike Park wird dafür eine Bewegungslandschaft aufgebaut. Hier können die Teilnehmenden verschiedene Sport- und Bewegungsmöglichkeiten ausprobieren. Auch das gemeinsame Grillen, Picknick und Zusammensitzen an der Feuerstelle stehen im Vordergrund. Der Aktionstag gibt Mädchen die Möglichkeit, gemeinsam draußen aktiv zu sein und sich bei verschiedenen (Trend-)Sportarten auszuprobieren.

Alle Personen, die sich als weiblich identifizieren, sind eingeladen, am Sommeraktionstag teilzunehmen. Weitere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro vor Ort oder per E-Mail an johanna.gerhardy@ksb-goettingen-osterode.de. Auf diesem Weg ist auch die Anmeldung möglich. Der Kostenbeitrag von drei Euro beinhaltet alle angebotenen Leistungen.