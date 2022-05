Herren 65 des TC Barbis trotzen dem Favoriten einen Punkt ab

Die Herren 65 des TC Barbis mussten in der Tennis-Verbandsklasse zu ihrem ersten Auswärtsspiel beim Hildesheimer TC Rot-Weiß II antreten. Diese mit ehemaligen Nordligaspielern neu gegründete zweite Mannschaft der Hildesheimer war der haushohe Favorit, der Unterschied betrug bis zu sechs Leistungsklassen. Doch die Befürchtungen, dort klar zu verlieren, bewahrheiten sich nicht.

Gegen den Spitzenspieler aus Hildesheim fand Christian Hartmann schnell zu seinem sicheren Spiel und zwang den Gegner in lange Ballwechsel, die er dominieren konnte. Er gewann verdient 6:2, 6:4. Jörg Winterstein verlor Satz eins gegen einen ganz erfahrenen Spieler mit 1:6, konnte sich dann aber besser auf die Spielweise einzustellen (6:3). Auch den anschließenden Matchtiebreak gewann er mit 10:5. An Position drei holte sich Werner Wiedermann nach Rückstand noch Durchgang eins im Tiebreak, den zweiten Satz holte sich der Barbiser mit 6:3. Norbert Sachwitz musste sich hingegen einem sicheren und laufstarken Gegner mit 3:6, 4:6 beugen.

In den Doppeln spielten die Hildesheimer aber ihre ganze Erfahrung aus und gewannen jeweils in zwei Sätzen. So stand am Ende ein leistungsgerechtes 3:3-Remis.