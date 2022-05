E-Mädchen des FC Merkur Hattorf feiern ihren ersten Erfolg

Große Freude bei den E-Juniorinnen des FC Merkur Hattorf: Die Mannschaft hat ihr erstes Punktspiel gewonnen! Mehr als ein halbes Jahr lag das letzte Punktspiel zurück, die Corona-Pandemie ließ in der Hinserie ohnehin nur zwei Spiele zu, und von Oktober bis März war der Trainingsbetrieb nur eingeschränkt möglich.

All das war nun aber egal, denn gegen den TSV Nesselröden feierten die Merkur-Kickerinnen einen 5:3 (2:2)-Erfolg. Aylin Bayram brachte Hattorf mit zwei Treffern in Front (9., 15.), doch die Gäste glichen bis zur Pause aus (18., 25.). Nach dem Seitenwechsel ging Nesselröden sogar in Führung, doch die Merkur-Mädchen schlugen zurück.

Bayram glich aus (29.) und verwandelte dann eine Ecke direkt zum 4:3 (32.). Auch der 5:3-Endstand ging auf ihr Konto (49.), das Trainerteam lobte im Anschluss aber ausdrücklich auch den Rest der Mannschaft für die starke Leistung.