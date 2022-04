Dahlenrode. Erster Ausgangs- und Endpunkt bei der Wanderserie des Kreissportbunds Göttingen-Osterode ist in diesem Jahr der Zeltlagerplatz Stolle bei Dahlenrode.

Schloss Berlepsch ist eines der Ziele bei "Wandern mit andern" am 1. Mai rund um das KSB-Zeltlager Stolle in Dahlenrode.

Breitensport 13. Auflage von „Wandern mit andern“ startet am 1. Mai

Am Sonntag, 1. Mai, erfolgt der Saisonstart der 13. Auflage „Wandern mit andern“. Ausgangs- und Endpunkt der ersten von insgesamt fünf Wanderungen, die gemeinsam vom KSB Göttingen-Osterode und dem Förderverein Stolle organisiert wird, ist aus Anlass des 75-jährigen Bestehens des KSB der Zeltlagerplatz Stolle bei Dahlenrode. Gestartet wird zwischen 8 und 10.30 Uhr. Der Kostenbeitrag für Erwachsene beträgt drei Euro, für Kinder und Jugendliche ist die Teilnahme kostenlos. Eine Voranmeldung oder Mitgliedschaft in einem Verein ist nicht erforderlich – die Freude am Wandern allein, mit Freunden oder der Familie reicht.

Rund um die Stolle haben die Organisatoren des KSB und des Fördervereins Stolle wieder interessante Wanderrouten ausgearbeitet. Vor allem die längere rote Route nach Schloss Berlepsch sollte nicht unterschätzt werden. Es geht auf und ab und in kurzen Passagen auch durch unwegsames Gelände. Selbstverständlich werden auch kürzere und leichtere, aber dennoch im wahrsten Sinne des Wortes aussichtsreiche Strecken angeboten. Die blaue Route führt über die Deponie Deiderode nach Mariengarten, wo Mitarbeiter und Ortsheimatpfleger für Führungen und Informationsgespräche bereitstehen.

Auf den Spuren der eigenen Kindheit

Die grüne Route mit 7 km Länge überfordert auch kleinere Kinder nicht. Der besondere Reiz des Wanderns rund um die Stolle liegt für einige vielleicht auch darin, dass sie in ihrer Kindheit als Teilnehmer der KSB-Zeltlager auf der Stolle hier schon unterwegs waren. Bei schönem Wanderwetter rechnen die Veranstalter nach den mageren Coronajahren nun mit über 750 Teilnehmenden, für die auf der weitläufigen Anlage des KSB-Zeltlagers aber reichlich Platz ist. Natürlich gehören auch die Schmalz- und Mettwurstbrote, Bratwürstchen mit Pommes, hausgemachte Suppe und eine reichhaltige Kuchen- und Tortenauswahl dazu. Für die musikalische Begleitung nach der Wanderung sorgen in diesem Jahr die „Swinging Amatörs“

Die Wanderer der Region Südniedersachsen und angrenzender Bundesländer können sich auch schon auf weitere Termine von „Wandern mit andern“ in Escherode (1. Juli), Nesselröden (28. August), Obernfeld (18. September) und Rhumspringe (9. Oktober) freuen. Auch dort werden wieder attraktive Strecken angeboten. Näheres ist zu erfahren in dem ausführlichen Routen-Begleitheft, das in den Geschäftsstellen des KSB, bei Sportvereinen und auf der KSB-Homepage unter www.ksb-goettingen-osterode.de zu finden ist.