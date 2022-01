Zorge. Auf dem Kunstrasenplatz in Zorge kommt es zum Duell zwischen dem Bezirksligisten von der Söse und dem Team aus der 1. Kreisklasse.

VfR Dostluk Osterode testet am Sonntag beim VfB Südharz

Der VfB Südharz aus der 1. Kreisklasse und der Bezirksligist VfR Dostluk Osterode sind die ersten beiden Mannschaften aus dem Altkreis Osterode, die nach der Winterpause wieder in den Testspielbetrieb einsteigen. Am Sonntag kommt es auf dem Kunstrasenplatz in Zorge zum Duell, Spielbeginn ist um 14 Uhr.

„Wenn es keinen Wintereinbruch gibt oder bei einem Team noch Coronafälle auftreten, gehe ich fest davon aus, dass wir spielen“, berichtet Osterodes Coach Okan Avci. Sein Team ist bereits seit knapp drei Wochen wieder im Training, Ende Februar starten die Punktspiele.