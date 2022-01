Sparkasse & VGH-Cup wird auf der Playstation ausgetragen

Can Tuna hat 2013 den Sparkasse & VGH-Cup gewonnen und tritt am Wochenende für Hannover 96 im eSports-Team an.

Der Sparkasse & VGH-Cup in Göttingen wird digital. Nachdem Europas größtes A-Jugend-Hallenfußballturnier auch in diesem Jahr ausfallen musste, wird nun zumindest auf der Playstation um den Turniersieg gespielt.

Besonders die 16 regionalen Teams stecken sehr viel Aufwand in die Vorbereitung des Turniers und für viele Spieler ist es das Highlight ihrer sportlichen Karriere. Um ihnen trotz der Absage des Lokhallen-Turniers einen sportlichen Wettkampf und eine Bühne zur Präsentation ihrer Vereine zu bieten, wird am Samstag und Sonntag der erste Sparkasse & VGH-eCup ausgespielt. Das Turnier, gespielt wird FIFA 22 im Eins-gegen-Eins, wird komplett im Livestream übertragen und von Dennie Klose und Peter Schwab moderiert.

Am Samstag werden die regionalen Vereine die Vorrunde spielen – so wie sie für das Lokhallen-Turnier ausgelost worden ist. Mit TuSpo Petershütte, dem JFV Rhume-Oder sowie dem SV Rotenberg sind auch drei Clubs aus dem Altkreis vertreten. Am Sonntag folgt die Zwischenrunde, zusätzlich steigen dann auch fünf Profi-eSportler von den Vereinen Austria Wien, Fulham FC, Hannover 96, 1. FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach ein. Gespielt wird am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr. Der Livestream startet jeweils kurz vorher.

Beide Tage werden im Livestream auf Youtube und Twitch übertragen.