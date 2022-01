Rund um Hattorf geht es wieder auf Stempeljagd

Hattorf. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr geht die Aktion TVGeoStempeln in eine neue Runde. Die Stempeljagd läuft bis zum 27. Februar.

Der TVG Hattorf bietet wieder eine Stempeljagd an.

Bis zum 27. Februar können sich in Hattorf wieder alle Kinder an der Stempeljagd des TVG Hattorf beteiligen. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr geht die Aktion TVGeoStempeln in eine zweite Runde. Eine Vereinsmitgliedschaft ist für die Teilnahme nicht erforderlich.

Auf vier Routen rund um Hattorf warten insgesamt 23 Stempel, die es zu finden gilt. Nach der erfolgreichen Suche können alle Teilnehmenden durch die Abgabe des ausgefüllten Stempelblatts an einer Verlosung mit tollen Preisen teilnehmen.

Alle Infos, die Routen und das Stempelblatt unter www.tvg-hattorf.de.