Online-Sprechstunde zum Thema Rücklagenbildung

Göttingen. Der Stadtsportbund Göttingen richtet sich mit dem Angebot am 27. Januar an alle Interessierten aus der Sportregion Südniedersachsen.

In einer Online-Sprechstunde.

Der Stadtsportbund Göttingen bietet am Donnerstag, 27. Januar, für alle Interessierten aus der Sportregion Südniedersachsen eine Online Experten-Sprechstunde zum Thema „Rücklagenbildung des Sportvereins“ an. Das Online-Format mit Patrick Busse, Geschäftsführer des TV Lemgo und Finanzexperte, findet in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr über die Zoom-Plattform statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, benötigt wird lediglich ein internetfähiges Endgerät.

Gemeinnützige Vereine müssen ihre Mittel grundsätzlich zeitnah für steuerbegünstigte satzungsmäßige Zwecke verwenden. Das Ansammeln von Kapital ist grundsätzlich nicht erlaubt. Ausnahmen hierzu sind die nachweislich gebildeten Rücklagen. In der Experten-Sprechstunde gibt es Hinweise und Tipps aus der Vereinspraxis zu folgenden Themen: Freie Rücklagen, Zweckgebundene Rücklagen und Wiederbeschaffungsrücklagen. Zudem wird geklärt, welche Fristen zu beachten sind, welche Höhe die Rücklagen haben dürfen und welche Infopflicht gegenüber dem Finanzamt besteht.

Weitere Informationen und die Anmeldung: www.ssb-goettingen.de.