Heimspiel der BG Göttingen gegen Frankfurt wird verschoben

Göttingen. Bei den Hessen haben mehrere Corona-Fälle dafür gesorgt, dass für die Partie am Samstag keine spielfähige Mannschaft mehr zur Verfügung stünde.

Das Heimspiel der BG Göttingen gegen die Frankfurt Skyliners, das für den Samstag angesetzt war, fällt aus und wird von der Basketball Bundesliga kurzfristig verlegt. Nachdem der Frankfurter Lukas Wank bereits zum Jahreswechsel positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, haben sich in den vergangenen Tagen weitere Skyliners-Spieler mit dem Virus infiziert.

„Bisher ist der Krankheitsverlauf bei den erkrankten Spielern glücklicherweise, auch dank der Impfungen, durchgehend eher mild“, berichtet der Club auf seiner Homepage. Da den Hessen jedoch weniger als acht Stammspieler zur Verfügung stehen, beantragten sie gemäß den Regularien eine Spielverlegung, die die Liga genehmigte. Ein neuer Spieltermin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

BG-Dauerkartenbesitzer, die sich bereits neue Plätze für die Partie gebucht haben, müssen sich um nichts kümmern. Die Tickets werden automatisch storniert. Für den neuen Spieltermin wird es dann einen neuen Kartenvorverkaufsstart geben.

Die Anwurfzeit für das BBL-Heimspiel der BG Göttingen gegen die MLP Academics Heidelberg am Samstag, 29. Januar, ist auf 18 Uhr verschoben worden. Ursprünglich war für die Partie eine Live-Übertragung im Free-TV bei Sport1 geplant. Der Sender hat sein Programm allerdings geändert und überträgt nun ein anderes Spiel aus der BBL am Sonntag. Somit kann das Duell zur regulären Tip-off-Zeit am Samstag stattfinden.