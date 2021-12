TTVN: Unterbrechung des Spielbetriebs

Das Präsidium als Entscheidungsgremium des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen (TTVN) hat in seiner Sitzung beschlossen, den Spielbetrieb im Zuständigkeitsbereich des TTVN vom 01.12.2021-31.01.2022 zu unterbrechen. Dies betrifft sämtliche Punkt- und Pokalspiele im Erwachsenen-, Nachwuchs- und Seniorenbereich, alle weiterführenden und offenen Turniere, alle TTVN-Races und alle TTVN-Kids-Races sowie Orts- und Kreisentscheide der mini-Meisterschaften.

„Wir haben uns einerseits von den mit dem Inkrafttreten der Warnstufe zwei verbundenen Regeln und andererseits von der Fürsorgepflicht und dem Schutz der Gesundheit unserer Aktiven leiten lassen. Es war uns wichtig, unseren Vereinen für einen überschaubaren Zeitraum von zwei Monaten Klarheit zu verschaffen und zugleich keine Option für die Zukunft zu verbauen. Niemand von uns weiß derzeit, wann wir den Spielbetrieb wiederaufnehmen können“, erklärt TTVN-Präsident Heinz Böhne.

Neujahrsturnier findet nicht statt

Bis in den Herbst hinein hatte der Vorstand des TTC Hattorf die Hoffnung, dass der pandemiebedingte Ausfall des traditionellen Neu-Jahr-Turniers 2021 eine einmalige Erscheinung bleiben und die Sportveranstaltung 2022 wieder stattfinden können würde.

Ersten Diskussionen im Frühjahr folgte im Sommer auf Basis der angelaufenen Immunisierung der Bevölkerung die optimistische Festlegung, das überregional bekannte Turnier für Anfang 2022 anzumelden und entsprechend vorzuplanen.

Im November dann die Ernüchterung angesichts des dramatischen Anstiegs der Infektionszahlen, so dass schweren Herzens erneut die Entscheidung getroffen werden musste, im Januar auf eine Austragung zu verzichten, die angesprochene Turniermeldung ist bereits zurückgezogen. „Der Gesundheitsschutz steht im Fokus. Wir sind sehr traurig über diese Entwicklung und vor allem besorgt über das Ausmaß dieser vierten Infektionswelle”, so der Vereinsvorsitzende Frank Pfeiffer.“

Letzte Spiele im Seniorenbereich

Für die Erwachsenenmannschaften des TTC auf Bezirksebene gab es etwas Aufwind. So unterlagen die grün-weißen Damen zwar zuletzt deutlich dem unangefochtenen Tabellenführer der Bezirksoberliga aus Odagsen, konnten zuvor aber in einem spannenden Match dem TSV Seulingen einen Punkt abknöpfen.

Dabei gewannen die Hattorferinnen die ersten fünf Spiele, darunter vier über die volle Distanz. Ein weiterer Fünf-Satz-Sieg von Anna Böttcher brachte gar das zwischenzeitliche 6:2. Doch die Gäste holten Punkt für Punkt auf. Erst Böttcher war es wieder vergönnt, einen Spielgewinn zum 7:6 beizusteuern, doch auch der letzte Punkt ging wieder an den TSV, wodurch die erwähnte Punkteteilung zu Buche stand.

Auch die I. Herren machte es spannend, wobei sie beim Bovender SV einen schmerzhaften Rückschlag hinnehmen musste. Die Hälfte aller Spiele ging auch hier über die volle Satzdistanz – mit dem mehrheitlich besseren Ende für die Gastgeber, so dass die Grün-Weißen ohne die erhofften ersten Punkte gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller der Bezirksklasse den Heimweg antreten mussten.

Und auch gegen die SG Gero, wo sich das Team zunächst nichts ausgerechnet hatte, lag am Ende ein Unentschieden im Bereich des Möglichen. Doch Mark Stiemerling konnte eine 2:1-Satzführung nicht in einen Sieg ummünzen.

Gegen Tuspo Weende war es dann soweit: Dank eines geschlossenen Mannschaftsauftritts und eines 9:3-Endergebnisses wurde der langersehnte Sieg eingefahren. Mit diesem Schwung folgte ein ebenfalls überraschend knappes 6:9 beim ASC Göttingen III, wohingegen der TTC Förste mit dem gleichen Ergebnis geschlagen werden konnte. Letzteres gelang nach einem kuriosen Spielverlauf: Eine etwas überraschend schnelle 4:0-Führung beantworteten die Gäste mit fünf Siegen in Serie. Karsten Kühne besorgte wiederum das 5:5, ehe Marc Hensel im fünften Satz zum 6:5 und Felix Monjau gar zum 7:5 gewinnen konnten. Noch einmal kamen die Gäste heran, doch zwei weitere knappe Siege von Stiemerling und Olaf Oppermann machten den Deckel auf diese Partie.

Licht und Schatten für Reserven

Eine starke Leistung lieferte zuletzt zudem die II. Herren in der Kreisliga ab. Gegen SuS Tettenborn ließ sich das Team auch von einem unglücklichen 1:3-Start nicht verunsichern. Im Gegenteil, zwei Fünf-Satz-Siege von Frank Pfeiffer und Markus Deparade sowie ein gut aufgelegter Roman Tront drehten die Partie, ehe die Gäste erneut vorlegten. Erneut Deparade gewann sein Spiel zum 5:5, so dass es in die Schlussdoppel ging: Jeweils im fünften Satz siegten die beiden Hattorfer Paarungen, so dass am Ende ein 7:5 zu Buche stand.

Und auch die III. Herren war im heimischen DGH erfolgreich: Gegen den TTC Herzberg IV wogte die Partie zunächst hin und her, bevor beim Stande von 3:3 das Pendel deutlich auf Hattorfer Seite schwang. Hans-Walter Rusteberg, Jens Sauerbrey, Kevin Adner und Daniel Großmann waren allesamt erfolgreich und führten ihre Farben so zu einem 7:3-Sieg.

Der IV. Herren war in der 2. Kreisklasse egen den TTK Gittelde-Teichhütte III kein Sieg vergönnt. Hier konnten einzig Kevin Adner (2) und Alexander Buhl punkten, die letztliche 3:7-Niederlage dadurch aber nicht abwenden.