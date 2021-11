Kartenvorverkauf ist gestartet

Nach der Pokal- und Länderspielpause und nur einem Heimspiel der BG Göttingen im November können sich die Veilchen-Fans im Dezember auf zwei Basketball-Bundesliga-Duelle in der Sparkassen-Arena freuen.

Das Team von BG-Headcoach Roel Moors empfängt am Samstag, 11. Dezember, ab 20:30 Uhr den Syntainics MBC. Eine Woche später sind die Hakro Merlins Crailsheim um Ex-Veilchen Elias Lasisi am Samstag, 18. Dezember, ab 18 Uhr in der Universitätsstadt an der Leine zu Gast. Der Kartenvorverkauf für die beiden Vorweihnachtsspiele startete am 18. November.

Tickets gibt es im Online-Ticketshop (Link unter www.bggoettingen.de), in der BG-Geschäftsstelle im Sartorius Basketball Lab (Schützenplatz 2, Göttingen, dienstags und mittwochs von 10 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet), bei der Ticket-Hotline unter 0800-6050400 und den bekannten Karten-Vorverkaufsstellen.

BG empfiehlt Selbsttests

Weiterhin gilt bei den Heimspielen der BG Göttingen die 2G-Regel. Ausnahmen sind Kinder und Jugendlich bis 18 Jahre, die ohne Beschränkungen in die Arena kommen, sowie nicht impffähige Personen. Diese benötigen einen medizinischen Nachweis und einen negativen Test.

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen empfiehlt die BG allen Zuschauern, sich vor dem Besuch eines Heimspiels selbst zu testen, um die Sicherheit aller Besucher zu erhöhen. In der ganzen Arena entfällt die Maskenpflicht. Allerdings begrüßen es die Veilchen, wenn Zuschauer weiterhin Masken tragen, um sich und andere bestmöglich zu schützen.

Kurzfristige Änderungen der geltenden Bestimmungen sind durch den Gesetzgeber jederzeit möglich. Die BG Göttingen bittet die Zuschauer weiterhin mindestens eine Stunde vor Spielbeginn an der Arena zu sein, da die Kontrolle der Nachweise Zeit in Anspruch nimmt.

Die wichtigsten Punkte des Sicherheits- und Hygienekonzepts gehört der Verkauf von personalisierten Tickets, das heißt der Name auf dem Personalausweis muss mit dem des Tickets übereinstimmen. Die Weitergabe von Dauerkarten ohne Umschreibung ist möglich, jedoch besteht eine Auskunftspflicht an das Gesundheitsamt. Des Weiteren werden nur Zuschauer unter den geltenden 2G-Regeln zugelassen o der nicht impffähige Personen unter einem medizinischen Nachweis und einem negativem zertifizierten Antigen Schnelltest oder PCR-Test, der nicht älter als 24b Stunden ist.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre benötigen nur einen Altersnachweis, Kinder unter sieben Jahre benötigen ein Kinderticket. Das tragen einer Maske wird von der BG Göttingem empfohlen.