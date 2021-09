BG Göttingen überzeugt beim Testsieg in Hamburg

Die BG Göttingen hat ihre Vorbereitung auf die Basketball Bundesliga-Saison mit einem Sieg abgeschlossen. Beim Ligakonkurrenten Hamburg Towers gewann die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors am Freitagabend 88:78 (48:40). Die 752 Zuschauer sahen ein Göttinger Team, das im ersten Viertel richtig Gas gab und dort schon den Grundstein für den Erfolg legte. Beste BG-Werfer waren Kamar Baldwin (19 Punkte) und Zack Bryant (18).

Die Veilchen starteten mit viel Energie und gingen Mitte des ersten Viertels 16:9 in Front (5.). Zwar versuchten die Hamburger dranzubleiben, was ihnen aber nur phasenweise gelang (20:16/7.). Vor allem Bryant konnten die Hanseaten nicht stoppen – der US-Guard versenkte im ersten Abschnitt gleich zwei Korbleger trotz Fouls (29:20/10.). Im zweiten Viertel lief es dann etwas besser für das Team von Towers-Headcoach Pedro Calles – bis Bryant und Haris Hujic je einen Dreier zum 37:26 trafen (13.). Die Veilchen hatten auch in der Folge gute Antworten parat und schafften es, ihren Vorsprung zu halten.

Nach dem Seitenwechsel intensivierten die Towers ihre Verteidigung (53:50/24.). Die anschließende Moors-Auszeit wirkte, denn die Veilchen zogen wieder auf 60:50 davon (27.). Aber die Hamburger übten nun immer mehr Druck aus und brachten die Göttinger in Bedrängnis. Vor dem Schlussabschnitt schrumpfte der BG-Vorsprung auf fünf Punkte (69:64). Im letzten Viertel gaben beide Mannschaften noch einmal alles in der Defensive. Bis auf einen Punkt kamen die Hanseaten heran, doch angeführt von Baldwin behielten die Gäste die Nerven und holten sich den Erfolg. „Wir haben mit einer guten Intensität gespielt. In der Defensive haben wir ein paar Fehler gemacht, aber sie war dennoch gut. In der Offensive hatten wir einen guten Rhythmus“, so Headcoach Moors.

Erfreuliche Nachrichten gibt es auch mit Blick auf das erste BBL-Heimspiel der Veilchen gegen Brose Bamberg am Sonntag, 26. September, um 15 Uhr. Zusammen mit dem Göttinger Gesundheitsamt wurde das Hygiene- und Sicherheitskonzept der BG an die aktuelle Corona-Verordnung angepasst. So dürfen mit entsprechenden Abständen und unter Einhaltung der 2G-Regel rund 1.800 Zuschauer in der Sparkassen-Arena die Partie gegen das Team von Ex-Veilchen-Trainer Johan Roijakkers verfolgen. Bei allen BG-Heimspielen gilt bis auf Weiteres die 2G-Regel. Ausgenommen sind Kinder von sechs bis einschließlich elf Jahren sowie Personen, die mit medizinischem Nachweis nicht impffähig sind.

Eintrittskarten gibt es im Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de.