Hannover. Der junge Sportschütze freut sich bei den Landesmeisterschaften in Hannover über zwei Medaillen – einmal Gold und einmal Silber.

Bei den in Hannover ausgetragenen Landesmeisterschaften des NSSV war Yannis Riefling, Jugendlicher des KKSSV Hattorf, sehr erfolgreich.

In der Disziplin Luftgewehr Freihand 40 Schuss wurde er mit 389,5 Ringen Landesmeister. In der Disziplin 3x20, also kniend, liegend und stehend jeweils 20 Schuss, erkämpfte er sich den zweiten Platz. Ein toller Erfolg für den jungen Schützen.