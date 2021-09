Vorverkauf für das Heimspiel der HSG Oha startet heute

Herzberg. Die Verbandsliga-Handballer treffen am Samstag in der Herzberger Mahntehalle auf den MTV Rosdorf. Rund 160 Tickets stehen zur Verfügung.

Am Samstag starten die Verbandsliga-Handballer der HSG Oha in die neue Saison. Zum Auftakt empfängt die Mannschaft von Coach Jens Wilfer ab 16 Uhr den MTV Rosdorf in der Herzberger Mahntehalle. Der Vorverkauf der Tickets startet am heutigen Mittwoch ab 9 Uhr.

Aufgrund der Corona-Regeln und der dadurch notwendigen Hygienemaßnahmen sind nur etwa 160 Zuschauer zugelassen. Diese sitzen, wie bereits aus dem Konzept der vergangenen Saison bekannt, jeweils in Kleingruppen zusammen. Zur Anwendung kommt das sogenannte 3G-Prinzip, also nur Geimpfte, Genesene oder Getestete können dabei sein.

Eintrittskarten können heute ab 9 Uhr bei Rainer Holzapfel unter Telefon 0151/41434092 bestellt werden.