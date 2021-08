Uwe Groth spielt am Samstag seinen Golf-Marathon

Für den Bad Lauterberger Uwe Groth wird es am Samstag ernst. Zum Abschluss des Charity-Sommers beim GC Rittergut Rothenberger Haus startet er um 6.30 Uhr in der Früh zu seinem fast schon traditionellen Golf-Marathon für den Guten Zweck. Gespielt wird dabei, bis die Sonne am Abend untergeht.

Mehr als 11.000 Euro an Spendengeldern konnten in diesem Sommer schon gesammelt werden, das meiste beim großen Charity-Turnier vor einigen Wochen. Beim Golf-Marathon hofft Groth nun noch einmal auf gut gefüllte Sparschweine. Zweimal musste er seinen Start verschieben, zuletzt am vergangenen Montag aufgrund der schlechten Wetterprognose. Diesmal will er sich nicht aufhalten lassen.

„Wenn wir am Ende die Marke von 12.000 Euro knacken, wäre das Wahnsinn“, berichtet er. Die Spenden sind in diesem Jahr für das Jugendhospiz Sternenlichter in Göttingen vorgesehen. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann auch im Holiday Land Reisebüro in Bad Lauterberg spenden, hier sind ebenfalls Sparschweine aufgestellt.