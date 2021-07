Göttingen. Die Saisonvorbereitung der BG Göttingen startet am 9. August. Im Pokal steht ein Niedersachsenderby an.

BBL Pokal: Veilchen treten in Braunschweig an

Die Sommerpause der BG Göttingen neigt sich dem Ende entgegen: Am 9. August bittet BG-Headcoach Roel Moors sein neues Team zum ersten Training; zuvor stehen in der ersten August-Woche die obligatorischen medizinischen Checks für die Profis auf dem Programm. Mit den Vorbereitungsspielen startet die BG am 22. August – acht Testpartien sind momentan geplant. Veilchen-Fans können sich einen Termin unter Vorbehalt vormerken: Geplant ist, dass sich die Mannschaft um BG-Kapitän Akeem Vargas am Samstag, 28. August, zum ersten Mal wieder ihren Anhängern in der Sparkassen-Arena präsentiert; zu Gast sind ab 16 Uhr die Paderborn Baskets.

Corona immer im Blick

„Wir können es kaum erwarten, endlich wieder vor unseren Fans spielen zu können“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Allerdings müssen wir natürlich das Infektionsgeschehen im Blick haben. Aus den Erfahrungen der vergangenen Monate wissen wir, dass sich Voraussetzungen schnell wieder ändern können. Darum ist keinesfalls sicher, dass wir Ende August vor Zuschauern spielen dürfen. Wir werden aber alle notwendigen Vorkehrungen dafür treffen.“

Informationen zum Ticketverkauf sowie zu den Hygiene- und Sicherheitsvorschriften werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Neben dem Vorbereitungsspiel gegen Paderborn stehen weitere nicht-öffentliche Tests im Sartorius Basketball Lab gegen die ProA-Ligisten Medipolis SC Jena (22. August) und Eisbären Bremerhaven (27. August), sowie gegen die belgischen Teams Kangoeroes Melchelen (4. September) und Okapi Aalst (7. September) an.

Testspiele in Belgien geplant

Im September werden die Veilchen für ein paar Tage nach Belgien reisen, um dort bei den Telenet Giants Antwerpen (11. September) und bei Okapi Aalst (12. September) zu testen. Ein weiteres öffentliches Spiel ist am Freitag, 17. September, bei Liga-Konkurrent Hamburg Towers geplant (19.30 Uhr).

In Planung sind wie schon in der vergangenen Saison auch Live-Streams von ausgewählten nicht-öffentlichen Testspielen. Welche das sein werden, entscheidet sich kurzfristig.

Hammerlos im Pokal

Der Start in die Saison erfogt wenig später: Die BG Göttingen trifft im Achtelfinale des MagentaSport BBL Pokals auf die Basketball Löwen Braunschweig. Der easyCredit Basketball-Bundesligist aus Südniedersachen hat am Mittwochnachmittag vom deutschen Boxer Nelvie Tiafack ein Auswärtsspiel beim ostniedersächsischen Nachbarn zugelost bekommen.

Die erste Pokal-Runde wird am 2./3. Oktober ausgetragen – eine genaue Terminierung der Spielpaarungen wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen.

Heimspiel bevorzugt

„Natürlich hätten wir lieber ein Heimspiel gehabt, aber aufgrund der kurzen Anfahrt ist das Auswärtsspiel in Braunschweig auch ein gutes Los“, sagte BG-Headcoach Roel Moors. „Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie das Braunschweiger Team aussehen wird. Ich denke aber, dass in dem einen Spiel alles möglich ist und wir eine Chance haben werden.“

BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen freut sich auf ein Derby: „Für die Fans ist das eine tolle Partie – ich hoffe natürlich, dass Zuschauer und vor allem auch Auswärtsfans in Braunschweig zugelassen sein werden. Wir hätten definitiv ein schlechteres Los erwischen können.“

Die Partien im Achtelfinale:

Basketball Löwen Braunschweig – BG Göttingen

medi bayreuth – Hamburg Towers

Fraport Skyliners – EWE Baskets Oldenburg

FC Bayern München – Brose Bamberg

s.Oliver Würzburg – Syntainics MBC

Niners Chemnitz – ratiopharm ulm

Hakro Merlins Crailsheim – MHP Riesen Ludwigsburg

Alba Berlin – Telekom Baskets Bonn.