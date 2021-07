A-Juniorinnen des TC Rot-Weiß Osterode erobern Tabellenspitze

Bei ihrem letzten Heimspiel der Saison ließen die A-Juniorinnen des TC Rot-Weiß Osterode gegen Tuspo Weende Göttingen nichts anbrennen. Nina Grüneberg mit 6:1, 6:2 und Carolina Hickmann mit 6:1, 6:1 waren den Kontrahentinnen im Einzel klar überlegen. Das Doppel Grüneberg/Franka Burgholte holte ebenso eindeutig mit 6:2, 6:1 den letzten Siegpunkt. Zurzeit belegen die A-Juniorinnen den Spitzenplatz in der Regionsklasse. Da einige Mannschaften noch spielen müssen, heißt es nun abwarten, ob dies auch am Ende so bleibt.

Die A-Junioren erlebten umgekehrte Vorzeichen. Nach einem deutlichen Sieg in der Vorwoche, gab es nun eine eindeutige Niederlage beim TC Seesen. Die starken Hausherren ließen den durchaus bemühten TCO-Recken keine Chance. Die Einzel von Adrian Ebert und Maximilian Eppenstein sowie auch das Doppel Ebert/Hausmann gingen klar an die Gegner.

Für die B-Juniorinnen gab es im Heimspiel gegen Seesen eine unglückliche Niederlage. Nachdem Paula Marie Kaplan den ersten Satz ohne große Gegenwehr abgab, gestaltete sich der zweite Satz sehr eng. Als die Partie zu kippen schien, musste sie verletzungsbedingt aufgeben. Julie Ritter hatte ein anstrengendes, nervenzehrendes Match, nach 4:6 im ersten und 6:4 im zweiten Satz konnte sie den Match-Tiebreak mit 10:6 für sich verbuchen. Das Doppel Anna Elisabeth Schmidt/Ritter kam trotz aller Anstrengungen über ein 1:6, 3:6 nicht hinaus, so konnte die Niederlage nicht verhindert werden.

Die C-Juniorinnen hatten den Göttinger TC zu Gast. Adia Obamdedo Woghiren erwischte einen super Tag und machte mit 6:0, 6:0 den Anfang. Kampfgeist bewies Aliya Emilia Aprile. Nach 2:6 im ersten Satz zeigte sie ihr Kämpferherz, holte sich den zweiten Durchgang mit 7:6 und den Match-Tiebreak mit 10:7. Das Doppel Dordi Stövesand/Alissa Fiosina machte kurzen Prozess und holte beide Sätze klar zum 3:0-Endstand.

Auch die Youngsters des Orange Teams gaben sich im Lokalderby gegen den TC GW Herzberg keine Blöße und holten alle Matchpunkte zum 3:0-Sieg. Bent Minde brauchte nicht lange zum 6:0, 6:1 und Fynn Gerlich punktete in ähnlicher Manier mit 6:3, 6:1. Das Doppel Minde/Var machte es spannend: Nach 6:4 folgte ein 4:6 und erst der eindeutige Match-Tiebreak mit 10:1 machte das Ergebnis perfekt.