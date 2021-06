Die Herren 40 II des TC GW Herzberg starten mit 5:1-Sieg

Beim TC Grün-Weiß Herzberg sind nach den Nachwuchsmannschaften auch die Seniorenteams in den Punktspielbetrieb eingestiegen. „Endlich wieder Tennispunktspiel“, das dachten wohl alle der teilnehmenden Spieler der Mannschaften, als man in die neue Saison startete.

Die Herzberger Herren 40 II starteten hervorragend. Jan Weißberg gewann sein Einzel ebenso wie Ulf Brücke souverän und ungefährdet mit 6:3, 6:1. Noch weniger Spiele gewährte Torsten Schmidt seinem Gegner und gewann ohne Spielverlust mit 6:0, 6:0. Leider musste der an der Position eins antretende Andre Bogdan beim Stand von 3:0 aufgrund einer Verletzung aufgeben. Somit ging es mit einem 3:1 für die Herzberger in die Doppel.

Hier trat im ersten Doppel der als Ersatzmann ins Team gerückte Steffen Rauch mit Jan Weißberg an und gewannen deutlich gegen das Holtenser Spitzendoppel mit 6:1, 6:4. Auch das zweite Doppel Schmidt/Brücke ließ dem Gegner keine Chance, siegte mit 6:3, 6:3 und machte den nie gefährdeten 5:1-Gesamtsieg perfekt. Bis zur nächsten Partie dauert es noch einige Zeit, erst am 11. Juli ist der TC Holzminden zu Gast am Kurpark.

Niederlage gegen starke Gegner

Zum ersten Punktspiel seit Herbst 2019 reisten die Damen 50 zur TSG Ahlten/Lehrte. Dort erwartete sie eine starke Mannschaft mit Spielerinnen in deutlich besseren Leistungsklassen. Ein Fehlstart mit dem Ergebnis 0:6 musste schmerzlich eingestanden werden. Insgesamt nur zwei Sätze konnten die Herzbergerinnen für sich verbuchen. Katja Wehmeyer an Position Vier musste nach deutlicher Führung in den Match-Tiebreak, den sie aber knapp mit 8:10 verlor. Auch Ute Koch-Grotheer an unterlag im Match-Tiebreak, nachdem sie sich den zweiten Satz erkämpft hatte. Auch die Doppel gingen je in zwei Sätzen zugunsten der Gastgeber aus

Die zweite Auswärtsbegegnung beim TC Grußendorf verlief hingegen mit einem 5:1-Sieg sehr erfolgreich. Ute Koch-Grotheer, Doreen Pralle und Cordula Gaebel gewannen ihre Einzel ungefährdet und überlegen jeweils in zwei Sätzen. Nur Heike Bartels an Position Eins musste sich geschlagen geben. Die Entscheidung, das zweite Doppel stark aufzustellen, erwies sich als richtig. Koch-Grotheer/Gaebel meisterten ihre Aufgabe erfolgreich mit 6:2, 6:2. Das erste Doppel verlief auf Augenhöhe. Im dritten Satz beim Stand von 3:3 verletzte sich jedoch eine der Gegenspielerinnen. So konnten Bartels/Pralle ebenso als Sieger im Spielbericht vermerkt werden. Es folgen für die Damen 50 nun noch drei Begegnungen auf heimischer Anlage.