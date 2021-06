Vorbereitungen für den Nordic aktiv Cup laufen auf Hochtouren

Buntenbock. Die Reihe fünf breitensportlichen Veranstaltungen wird am 11. Juli in Buntenbock eröffnet. Den Abschluss bildet am 10. Oktober Bad Grund.

Nordic Walking ist nicht nur eine gesundheitsfördernde Bewegungsmöglichkeit, sondern ist gerade während der Corona-Zeit als Freizeitsport für Jung und Alt immer beliebter geworden. In der sportlichen Version und vor allem in den gebirgigen Gefilden des Oberharzes stellt Nordic Walking eine echte Herausforderung dar, die im Rahmen der Nordic Walking aktiv Cups unter Anleitung von Jedermann ausprobiert und absolviert werden kann.

Mit dem Oberharzer Nordic aktiv Cup 2021 veranstaltet die GLC Glücksburg Consulting AG, Betreiber der Tourist-Informationen Oberharz und touristischer Vermarkter der Region, in Zusammenarbeit mit den Skiclubs Altenau, Buntenbock, Sankt Andreasberg und Hildesheim auf Oderbrück sowie dem SV Viktoria Bad Grund und den Niedersächsischen Landesforsten, eine Reihe aus fünf breitensportlichen Wettkämpfen in fünf Orten.

Die fünf Termine

Nachdem der Termin der ersten Veranstaltung aufgrund der aktuellen Corona-Lage auch in diesem Jahr noch einmal verschoben werden musste, startet der Cup ab Juli nun endlich. Den Auftakt macht am 11. Juli ab 9 Uhr Buntenbock, Start- und Ziel ist am Vereinsheim des SC Buntenbock. Am 1. August folgt ab 10.30 Uhr Altenau (Wanderhotel Drei Bären), am 29. August ab 8 Uhr Sankt Andreasberg (Kurhaus Sankt Andreasberg). Am 25. September wird der Cup ab 14 Uhr an der Hochmoorbaude Oderbrück fortgesetzt. Den Abschluss bildet am 10. Oktober ab 10 Uhr Bad Grund, hier ist der Treffpunkt am Sportpark Teufelstal.

Das besondere an der sportlichen Wettkampf-Reihe: Jeder Teilnehmer kann gewinnen, unabhängig von der erreichten Zeit. Denn jeder Nordic Walker, der an allen fünf Veranstaltungen teilnimmt, erhält einen Cup in Gold, bei vier Teilnahmen den Cup in Silber und wer bei drei Veranstaltungen dabei war, den Cup in Bronze. Außerdem wird als Zusatzangebot für alle Stempeljäger der Harzer Wandernadel einen Tages-Sonderstempel in allen fünf Veranstaltungsorten für die teilnehmenden Nordic Walker geben.

Während der letzten Nordic Walking-Challenge am 10. Oktober in Bad Grund werden die Cups schließlich feierlich verliehen. Anmeldungen zur Teilnahme an einem oder gleich dem gesamten Oberharzer Nordic aktiv Cup 2021 können ab sofort in den Tourist-Informationen Oberharz abgegeben werden. Natürlich ist für alle fünf Veranstaltungen auch eine Online-Anmeldung möglich.

„Ohne unsere vielen ehrenamtlichen Helfern könnte unser Nordic Walking Cup nicht durchgeführt werden, sei es bei der Organisation oder auf den Strecken. Bei allen, die diese Veranstaltung zum Gelingen bringen, bedanken wir uns recht herzlich“, freuen sich alle Vereine über das gemeinsame Projekt. Alle Veranstaltungen werden mit entsprechendem Hygienekonzept und coronakonform durchgeführt.

Alle Informationen zu den Strecken, der Anmeldung und weitere Details gibt es bei den Tourist-Informationen Oberharz oder unter www.oberharz.de.