Jannis Kleeberg unterschreibt ersten Fußball-Profivertrag

Der Drittligist Eintracht Braunschweig hat Youngster Jannis Kleeberg mit einem Profivertrag ausgestattet, der bis zum 30. Juni 2023 gültig ist. Für den 19-jährigen Herzberger ist es der erste Profivertrag seiner noch jungen Fußball-Karriere.

Kleeberg stieß 2016 vom TuSpo Petershütte zu den Löwen und sammelte seither unter anderem Erfahrung in der U17 und U19 der Braunschweiger. Der Linksverteidiger gehörte ab Januar 2021 zum festen Trainingskader der Blau-Gelben in der 2. Bundesliga und durfte am 34. Spieltag der vergangenen Saison sein Pflichtspieldebüt für die Löwen im Spiel gegen den Hamburger SV feiern, als er in der 87. Minute eingewechselt wurde.

„Ich freue mich sehr, meinen ersten Profivertrag bei den Löwen unterschrieben zu haben. Für mich ist damit ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Ich freue mich auf die gemeinsame und hoffentlich erfolgreiche Zeit bei Eintracht Braunschweig“, so Jannis Kleeberg. Dennis Kruppke, bisheriger Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, ergänzt: „Gerade in Zeiten von Corona, die vor allem wirtschaftlich sehr fordernd ist, ist die Nachwuchsarbeit umso wichtiger. Wir werden weiter auf die Entwicklung junger Spieler bauen und unsere Bemühungen intensivieren.“