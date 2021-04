Hattorfer Kinder sind beim Osterhasen-Hilferuf zur Stelle

Mehr als 60 Kinder waren dem „Osterhasen-Hilferuf“ des TVG Hattorf gefolgt und haben sich in den Osterferien auf die Suche nach den versteckten Buchstaben-Ostereiern gemacht. Alle haben die sportliche Ermittlung mit Auszeichnung bestanden und sind dem richtigen Lösungssatz auf die Spur gekommen: Bewegung macht tierisch fit! „Wir freuen uns riesig über die starke Beteiligung“, so der TVG.

Mit Unterstützung der Niedersächsischen Kinderturnstiftung (www.kinderturnstiftung-nds.de) konnte der Verein auch dieses Mal wieder tolle Überraschungen überreichen. Wer seine Überraschung noch nicht abgeholt hat, kann dies noch am heutigen Freitag zwischen 17 und 18.30 Uhr am Geschäftszimmer in der Förstergasse 3 unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln tun.