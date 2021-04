Tennisvereine läuten auf ihren Plätzen die Sommersaison ein

Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die so genannte „Notbremse“, ist inzwischen in Kraft getreten. Tennis darf aber weiter gespielt werden, unterstreicht der Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB). Auch bei etlichen Vereinen im Altkreis Osterode wird das genutzt und auf den Plätzen herrscht zum Start der Sommersaison reges Treiben.

Es gilt weiterhin, dass Einzel erlaubt ist und gespielt werden darf, Doppel sind nur in besonderen Konstellationen möglich. In Regionen und Kommunen, in denen eine Sieben-Tage-Inzidenz über 100 herrscht gilt laut der offiziellen Erklärung der Bundesregierung hinsichtlich des Individualsports: „Sport ja, aber alleine, zu zweit oder nur mit Mitgliedern des eigenen Hausstandes. Ausnahme: Kinder bis 14 Jahre können draußen in einer Gruppe mit bis zu fünf anderen Kindern kontaktfrei Sport machen.“ Eine Ausnahme bilden Leistungssportler der Bundes- und Landeskader, die weiterhin trainieren und auch Wettkämpfe austragen können.

TNB-Strategie ist aufgegangen

„Wir freuen uns sehr, dass Tennis weiter gespielt werden darf“, betont TNB-Präsident Raik Packeiser. „Sport ist essenzieller Bestandteil für ein gesundes Leben. Unsere Strategie im Winter ist aufgegangen, da alle Vereine, Spieler und Trainer sich an die Vorgaben gehalten haben. Das wird nun belohnt. Bitte halten Sie sich auch weiterhin konsequent an die Hygieneregeln.“ Weiterhin gilt, dass Regularien des Landes oder einzelner Kommune stärkere Einschränkungen definieren können. „Wir bitten unsere Vereine, jederzeit die Regelungen vor Ort im Blick zu behalten“, unterstreicht Packeiser.

Was der aktuelle Beschluss für die Durchführung der Punktspiele im TNB bedeutet, ist derzeit noch nicht voraussehbar und abhängig von der Entwicklung in den nächsten Wochen. Aktuell gilt weiterhin die Verschiebung des Beginns der Sommerserie auf Ende Mai.

Saisoneröffnung in Bad Lauterberg

Schon traditionsgemäß nimmt der TC Bad Lauterberg an der vom DTB jährlich proklamierte Saisoneröffnung „Deutschland spielt Tennis“ teil. Im vergangenen Jahr ist die Aktion allerdings coronabedingt ausgefallen. „In diesem Jahr darf man zumindest spielen, wenn auch eingeschränkt“, berichtet Gero Fröhlich, Vorsitzender der Kneippstädter. Auf die üblichen Feiern und Einladungen zur Saisoneröffnung musste in diesem Jahr somit verzichtet werden.

„Viele Tennisfreunde haben eine lange Abstinenz hinter sich, denn nicht alle fanden eine Möglichkeit, im Winter in der Halle zu spielen, da in Bad Lauterberg sämtliche geschlossen waren. So fieberten echte Tennisfreaks der neuen Saison entgegen, um endlich mal wieder die gelben Filzkugeln über das Netz zu schlagen“, erzählt Fröhlich. Sonniges Wetter und bestens präparierte Plätze lockten schnell vor allem jüngere Spieler auf die Anlage im Kurpark.

„Man konnte den Spielern die Freunde ansehen“, so der Vorsitzende. „Wir sind zuversichtlich, dass in nähere Zukunft die Umkleide- und Duschräume wieder geöffnet sind – und natürlich die Vereinsgaststätte, denn das Erfrischungsgetränk gehört nach dem Spiel dazu.“ Optimistisch ist er auch für die zahlreichen geplanten Aktivitäten zur 75-Jahr-Feier des Vereins im Sommer mit einem attraktiven Programm.

Auch bei anderen Vereinen, etwa beim TV Sösetal-Förste, TC Pöhlde oder beim TC GW Herzberg, sind die Plätze inzwischen zum Spielen freigegeben. Überall gilt aber, die vorgegebenen Hygienevorschriften einzuhalten.