Mehr als die Hälfte der Startplätze ist bereits vergeben

Am 11. September startet in Hahnenklee bereits zum achten Mal der 10-Teiche-Marathon. Die Veranstalter haben den Termin fest eingeplant und hoffen trotz der Corona-Pandemie auf eine erfolgreiche Durchführung. Ab sofort können sich alle Laufbegeisterten für die unterschiedlichen Distanzen angemeldet. In diesem Jahr steht neben den bekannten Distanzen über 10 km, 21 km und 42 km erstmals auch ein Minimarathon mit 5 km zur Wahl.

Wer die Marathon-Distanz wählt, hat knackige 1.000 Höhenmeter vor sich und wird den wohl härtesten Marathon Niedersachsens bewältigen. Die herausfordernde Naturstrecke hält neben den obligatorischen zehn Teichen viele Trails, Waldautobahnen und natürlich sagenhafte Aussichten bereit. Der Startschuss für den Marathon wird ab diesem Jahr in der Fußgängerzone erfolgen. Auf dem Paul-Lincke-Platz wird der Start- und Zielbereich sein, auf dem den gesamten Tag hindurch ein attraktives Rahmenprogramm angeboten wird.

Siegerehrung mit Tombola

Zur Siegerehrung am Abend wird es erstmalig auch eine Tombola geben, bei der jede Startnummer die Chance auf attraktive Sachpreise haben wird. Es lohnt sich also, das ganze Wochenende fest für Hahnenklee im Familienkalender zu reservieren und den Laufabend im vielleicht schönsten Kurort nördlich der Alpen ausklingen zu lassen.

„Wir freuen uns über den schon jetzt großen Zuspruch zum Lauf und sind sicher, dass dieses Sportevent im September stattfinden wird. Trotz deutlich erhöhter Kapazitäten sind bereits jetzt durch Voranmeldungen über 50 Prozent der Plätze vergeben“, berichtet Christian Burgart für die ausrichtende Hahnenklee Tourismus Marketing GmbH (HTM).

Anmeldungen können über die Plattform my.raceresult.com erfolgen. Noch können alle Interessierten auch vom Frühbucherrabatt profitieren, es lohnt sich also schnell zu sein. Weitere Infos auch unter www.hahnenklee.de.