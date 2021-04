Paul Hoppe und Malte Wodarz bleiben beim Northeimer HC

Der Kader des Handball-Drittligisten Northeimer HC für die kommende Saison nimmt weiter Form an. Auch Malte Wodarz (21 Jahre) und Paul Hoppe (23 Jahre) werden weiter für den NHC auflaufen. Zudem geht die Trikotaktion in eine neue Auflage.

Der Rückraum-Shooter Malte Wodarz hatte eigentlich noch einen Vertrag für die kommende Saison, hat sich nun aber bereits für eine vorzeitige Verlängerung bis 2023 entschieden. Die Kombination aus Medizinstudium in Göttingen und Handball in Northeim passt für ihn perfekt, so dass ihm die Entscheidung nicht schwer fiel. Er will sich mit dem jungen Team weiterentwickeln und angreifen.

Mit Paul Hoppe verlängerte der Antreiber im Team des NHC. Der Kreisläufer ist ein unermüdlicher Kämpfer, der sowohl im Angriff als auch in der Abwehr weder sich noch seine Gegner schont. Er geht immer voran und reißt so seine Mitspieler mit. Der Student freut sich auf eine vollständige Saison und kann den Trainingsbeginn kaum abwarten.

NHC-Trikotaktion 2.0

„Dein Name auf unserem Trikot“ – die im vergangen Jahr erstmalig durchgeführte Trikotaktion findet auch zur neuen Saison ihre Fortsetzung. Es wird ein neues Trikot aufgelegt und wie beim ersten Mal kann jeder mit seinem Namen hautnah dabei sein. Die Aktion läuft bis zum 31. Mai.

„Es ist aktuell nicht einfach, für die 3. Liga und den Gesamtverein den Etat zusammen zu bekommen, daher findet diese Trikotaktion mit vielen kleinen Unterstützern ihre Fortsetzung“, erklärt Oliver Kirch, stellvertretender Vorsitzender Marketing des NHC. „Lasst uns das Vorjahresergebnis von 222 Namen gemeinsam toppen!“

Ab einem Betrag von mindestens 25 Euro kann jeder seinen Namen auf dem Drittliga-Trikot für die kommende Saison verewigen. Der jeweilige Name wird genau wie die normalen Sponsorenlogos per Sublimationsdruck in den Trikotstoff eingearbeitet. Zudem ist der Kauf eines individuellen Fantrikots möglich. Die Aktion läuft bis zum 31. Mai.

Weitere Informationen und Details zu der Trikotaktion online unter www.northeimerhc.de.