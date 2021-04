Hattorfer Sportler laufen und walken stolze 6.245 Kilometer

Unter dem Motto „Erst bewegen, dann kommt das Glück“ fand beim TVG Hattorf eine weitere Challange statt – und wurde von den Sportlern sehr gut angenommen. In acht aufeinander folgenden Wochen konnten die Athleten von ihnen absolvierte Trainingseinheiten und auch zurückgelegte Entfernungen melden. So liefen und walkten die bis zu 47 teilnehmenden Sportler insgesamt 6.245 Kilometer. Es waren Mindestanforderungen für die Wertungen ausgeschrieben, wurden doch am Ende jeder Woche Gewinne ausgelost. Über die zurückgelegten Kilometer konnten Glückszahlen erreicht werden. Wer dem vorher festgelegten Glückswert am nächsten kam, hatte die Wochenchallenge gewonnen.

Insgesamt 718 gewertete Trainingseinheiten kamen zusammen, wobei Bernd Wemheuer tatsächlich jeden Tag unterwegs war, also 56 von 56 möglichen Einheiten absolvierte und dabei allein 471 Kilometer zum Gesamtergebnis beitrug. Mit Franziska Wemheuer (53 Einheiten), Carina Köhler und Günter Büntepape (je 22) waren ebenfalls sehr fleißige Sportler vorn dabei. Hervorzuheben ist zudem die höchste Laufleistung von Büntepape mit 486 Kilometer innerhalb seiner 22 Einheiten.

Es war eine wirklich gute Teilnahme der Läufer und Walker, die in diesen schwierigen Zeiten auch für die Lauf- und Walkinggruppen weiterhin ihre durchschnittlichen Wochentrainingseinheiten absolviert haben und in Bewegung blieben. Immer am Sonntag kamen die Gewinner zu Gutscheinen oder aber auch dazu, verantwortlich für eine Spende zu Gunsten örtlicher Hilfsinstitutionen (Tierschutz, Rotes Kreuz, Jugendfeuerwehr) zu sein.

Auch der traditionelle Ostereierlauf der Hattorfer am Ostermontag musste wie im Vorjahr virtuell stattfinden. Trotzdem wurde er von 24 Teilnehmern gut angenommen, zumal durch den TVG interessante Stempelstrecken für andere Challenges vorbereitet waren, die auch hier gern abgelaufen wurden. Alle freuen sich inzwischen aber doch auf die Zeit, wenn wieder gemeinsam im Lauf- oder Walkingtreff Bewegungssport ausgeführt werden kann.