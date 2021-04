Veilchen Ladies müssen siegen – oder die Saison ist vorbei

Göttingen. Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen treffen am Samstag im zweiten Spiel der Playoffs auf Marburg. Bei einem Sieg gäbe es eine dritte Partie am Montag.

Hochspannung ist angesagt, wenn die Flippo Baskets BG 74 Göttingen im zweiten Playoff-Viertelfinale der DBBL am Samstag den BC Pharmaserv Marburg empfangen. Siegen oder Fliegen – so das Motto für die Göttinger. Tippoff der Partie im FKG ist um 19 Uhr.

Das erste Duell der Best-of-Three-Serie war ein echter Thriller. Hatten die Gastgeberinnen zunächst die Oberhand, so kämpfte sich das Team von Goran Lojo im Laufe der Partie immer wieder heran. Gut eine Minute vor dem Ende führten die Göttingerinnen mit 70:69. Dann allerdings traf die Marburgerin Rachel Arthur zwei Freiwürfe. Die Veilchen Ladies konnten nicht mehr kontern und mussten mit einer 70:71-Niederlage die Heimreise antreten.

Am Samstag muss unbedingt ein Sieg her, ansonsten wäre das Lojo-Team nach der zweiten Niederlage ausgeschieden. Der Headcoach jedoch ist guter Dinge, dass sein Team die Serie gegen Marburg ausgleichen kann. Die leicht verletzten Spielerinnen wie Jennifer Crowder oder Ruzica Dzankic hatten eine Woche Zeit, ihre Blessuren weiter auszukurieren, die Göttingerinnen können wohl aus dem Vollen schöpfen.

Im Training der vergangenen Tage wurde konzentriert gearbeitet. Das Team ist hochmotiviert, die knappe Niederlage in eigener Halle vergessen zu machen.„Alle Spielerinnen sind Feuer und Flamme, um mit einem Sieg den Ausgleich in der Serie herzustellen“, so Lojo.

Sollten die BG-Damen am Samstag gewinnen, geht es am Ostermontag in Marburg in das dritte und entscheidende Match. Darauf hoffen die Flippo Baskets, um dann im Gegensatz zur ersten Partie einen Sieg mit nach Hause zu bringen und erstmals nach dem Wiederaufstieg ins Halbfinale einzuziehen. Der Tippoff der dritten Partie wäre für 19 Uhr angesetzt.