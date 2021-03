Skiclub Bad Grund freut sich über neue Trainingsgeräte

Dank einer Sachspende der Firma Zirbus Technology GmbH aus Bad Grund im Wert von rund 250 Euro können sich die aktiven Sportler des SC Bad Grund über neue Trainingsgeräte freuen und optimistisch auf die kommende Saison schauen.

Unerwartet, aber umso erfreulicher erreichte den SC-Vorsitzenden Uwe Biermann zum Ende des vergangenen Jahres eine E-Mail, in der Jochen Zirbus den Vorstand des SC aufforderte, „Weihnachtswünsche“ zu äußern. Umgehend wurde eine Liste mobiler Trainingsgeräte zum Konditions- und Koordinationstraining zusammengestellt und übermittelt. Die Übergabe der Geräte fand nun in den Räumlichkeiten der Firma Zirbus statt.

Wichtige Hilfe beim Training

In ihrer Funktion als DSV-Skischulleiterin des Vereins bedankte sich Heike Biermann für die Spende und wies darauf hin, dass die erworbenen Kleingeräte ein unverzichtbares Mittel in der Vorbereitungszeit sind. Springseile in unterschiedlichen Größen für die verschiedenen Altersklassen der Kinder, Hürden, Koordinationsleiter, Markierungspunkte und Rubberbands werden sowohl für Trainingseinheiten im Sommer als auch für das Fitnesstraining nach dem Skifahren vor Ort eingesetzt.

Ein Lichtblick für die Skifahrer ist mittlerweile erforderlich. Nachdem der Winter 2019/20 mangels Schnee im Harz eine reine Katastrophe für den Nachwuchs war, ist auch die Entscheidung, die Lifte in diesem Winter trotz hervorragender Schneelage aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu öffnen, ein herber Rückschlag für den alpinen Skisport im Harz.

„Leider wird angesichts der Bilder von überfüllten Après-Ski-Bars und dicht gedrängten feiernden Menschen in den Wintersportorten, die als Pandemietreiber gelten, oft übersehen, dass viele Skifahrer zum Teil mit hohem finanziellem Aufwand ganzjährig intensiv und diszipliniert trainieren, um in ihrem Sport erfolgreich zu sein“, verdeutlichen die SC-Verantwortlichen. So bleibt zu hoffen, dass es mit dem Kindertrainingscamp am Himmelfahrtswochenende wieder möglich ist, in den Alpen zu trainieren – dank der Firma Zirbus dann auch hochmotiviert mit neuen Trainingsgeräten.

Ebenfalls finanzielle Unterstützung erhielten der MTV Bad Grund, der TC Bad Grund und der SV Viktoria Bad Grund. Insgesamt 1.000 Euro investierte die Firma Zirbus Technology GmbH in die ortsansässigen Vereine.