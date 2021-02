Göttingen. Die Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen empfangen am Sonntag den BC Pharmaserv Marburg zum direkten Duell um einen Playoff-Platz.

Veilchen Ladies wollen den dritten Sieg in Serie

Nach dem 76:63-Erfolg am Mittwoch gegen Nördlingen wollen die Flippo Baskets BG 74 Göttingen ihre ausgezeichnete Position im Kampf um die Playoffs weiter absichern. Am Sonntag allerdings wartet ein harter Brocken auf den Sechsten DBBL. Um 16 Uhr gastiert der auf Rang sieben platzierte BC Pharmaserv Marburg im FKG – ein direktes Duell im Kampf um die Meisterrunde steht somit an.

Sieben Punkte trennen die beiden Kontrahenten aktuell. Die BG hat 16 Zähler auf dem Konto, Marburg mit zwei Spielen weniger neun. Dabei hat das Team von Headcoach Christoph Wysocki fünf Partien gewonnen. Allerdings wurde ein Match gegen Osnabrück wegen Nichtantretens mit 0:20 und Punktabzug gewertet. Seither hinken die Blue Dolphins immer einen Zähler hinterher.

Hessinnen sind im Aufwärtstrend

Ähnlich wie Göttingen hat auch Marburg in diesem Jahr eine deutlich aufsteigende Form nachgewiesen. Zuletzt unterlag der BC mit nur einem Punkt gegen Spitzenreiter Keltern. Ein kleines Handicap haben die Gäste, da sie am Freitagabend gegen Serienmeister Wasserburg noch ein Nachholspiel in eigener Halle absolvieren müssen.

Wie in den vergangenen Jahren setzt Marburg auf eine Mischung aus vielen talentierten deutschen Spielerinnen und drei US-amerikanischen Profis. Erfolgreichste Schützin ist Aufbauspielerin Alexandra Wilke mit 15,6 Punkten pro Partie. Ein Wiedersehen gibt es mit Theresa Simon, die ehemalige Göttingerin legt 7,7 Punkte auf.

Auf Seiten der BG wird Coach Goran Lojo wohl erneut auf Ruzica Dzankic verzichten müssen, die sich noch in Quarantäne befindet. Lojo ist dennoch zuversichtlich, mahnt aber: „Alle Spielerinnen werden hart arbeiten müssen.“