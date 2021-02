TSC Dorste sucht das schönste Winterbilder

Rodeln, von der Haustür aus mit den Langlaufskiern durchstarten, einen Schneemann oder ein Iglu bauen oder eine ausgedehnte Winterwanderung machen – was sonst meist nur im Winterurlaub in den Bergen funktioniert, ist erfreulicherweise gerade auch in Südniedersachsen problemlos möglich.

Der TSC Dorste bitte seine Mitglieder nun, dem Verein Bilder vom Durchqueren der Winterlandschaft zu schicken. Dies können Einzelbilder und ein Familienfoto sein, aber auch ein Schnappschuss zusammen mit der besten Freundin oder dem besten Freund ist möglich. Gerne darf auch ein Vereinsbezug mit auf das Bild. „Wichtig ist, dass die aktuell geltenden Corona-Auflagen eingehalten werden“, erinnert der TSC.

Ein Anreiz für alle Fotografen: Das schönste Bild wird das Cover der „TSC-Nachrichten 2021“ zieren. Der Verein freut sich daher auf viele tolle und kreative Bilder.

Die Bilder können an info@tsc-dorste.de, gerrit.armbrecht@tsc-dorste.de oder an eines der Vorstandsmitglieder per WhatsApp geschickt werden. Die jeweiligen Telefonnummern sowie weitere Informationen können unter www.tsc-dorste.de abgerufen werden. Der Einsendeschluss für die Fotos ist der 28. Februar.