Einige Veilchen Ladies sind international im Einsatz

Eine rund zweiwöchige Pause legt die DBBL wegen der anstehenden Qualifikation zur Europameisterschaft ein. Drei Akteurinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen sowie ihr Headcoach sind dabei im Einsatz.

Für die deutsche Nationalmannschaft ist Spielmacherin Jennifer Crowder nominiert worden. Sie steht im 14 Spielerinnen umfassenden Kader von Nationaltrainer Walt Hopkins, der am Montag zum Austragungsort nach Riga gereist ist. Dort treffen die DBB-Frauen in ihren letzten beiden Gruppenspielen auf Kroatien und Lettland. Das auf Rang zwei der Quali-Gruppe I liegende Team hat am Donnerstag um 15.30 Uhr gegen Tabellenführer Kroatien die große Chance auf den ersten Platz. Das Hinspiel entschied Kroatien für sich. Für den Gegner nominiert ist Ruzica Dzankic aus dem Kader der BG-Damen. Deutschland spielt am Samstag um 18.45 Uhr zudem gegen die lettischen Gastgeberinnen.

Lojo und Azinovic für Bosnien

Für Bosnien-Herzegowina im Einsatz sind Trainer Goran Lojo und Point Guard Sandra Azinovic. Auch die Bosnierinnen haben noch gute Chancen auf Rang eins, mit dem sie sich automatisch für die EM-Endrunde qualifizieren würden. Die Gegner des ebenfalls zweitplatzierten Teams heißen Schweiz und Estland. Am Donnerstag geht es gegen die Schweizerinnen, am Samstag gegen Estland.

Für die EM qualifiziert sind die neun Ersten der Qualifikationsgruppen. Außerdem dürfen die fünf besten Zweiten zur Endrunde, die vom 17. bis 27. Juni in Spanien und Frankreich stattfindet.

Das nächste Match der Veilchen Ladies in der DBBL findet am Mittwoch, 10. Februar, um 19.30 Uhr statt. Zu Gast sind dann die XCYDE Angels Nördlingen.