Veilchen Ladies empfangen am Donnerstag den TK Hannover

Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Flippo Baskets BG 74 Göttingen in der Basketball-Bundesliga der Damen zurück in die Erfolgsspur finden. Das Team von Headcoach Goran Lojo empfängt am Donnerstag um 19.30 Uhr in der FKG-Halle den TK Hannover. Die Partie war eigentlich für Samstag angesetzt. Weil das FKG jedoch als Evakuierungszentrum für die Bombenräumung in der Weststadt vorgesehen ist, musste das Match vorgezogen werden.

Der Turnklubb feierte zuletzt zwei Siege und belegt Rang neun. Drei Plätze davor befinden sich die Veilchen Ladies – und dabei soll es auch bleiben. Doch das wird alles andere als einfach. Die Turnschwestern haben sich Anfang der Woche namhaft verstärkt. Vom englischen Zweitligisten Newcastle Eagles kommen die Litauerin Mante Kvederaviciute und die ehemalige deutsche Nationalspielerin Lisa Koop. Kvederaviciute ist Shooting Guard und spielte vor zwei Jahren in Keltern. Centerin Koop war unter anderem in Marburg aktiv.

Auf die BG-Damen wartet viel Arbeit

Auf BG-Kapitänin Jennifer Crowder und ihre Mitstreiterinnen wartet also viel Arbeit. Denn Hannover hatte auch schon zuvor einen breit besetzten Kader. Beste Schützin ist Aleksiandra Tarasava mit 15,3 Punkten. Am vergangenen Wochenende beim 78:67-Erfolg gegen Nördlingen fehlte die Weißrussin allerdings. Dafür sprangen ihre Mitspielerinnen in die Bresche.

Goran Lojo und sein Team sind gewarnt wegen der aktuellen Stärke des Rivalen aus der Landeshauptstadt. Nach der mehr als unglücklichen Niederlage in Osnabrück wollen die BG-Damen Wiedergutmachung betreiben. „Hannover hat eine starke Mannschaft, aber die haben wir auch. Deshalb muss ein Sieg her, das Team wird alles dafür geben“, verspricht der Coach.

Im Anschluss gibt es eine knapp zweiwöchige Länderspielpause, ehe am Mittwoch, 10. Februar, um 19.30 Uhr das Nachholspiel gegen die XCYDE Angels Nördlingen auf dem Plan steht.