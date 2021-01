Veilchen Ladies unterliegen Rutronik Stars Keltern mit 61:72

Die Flippo Baskets BG 74 Göttingen haben das Duell gegen den DBBL-Spitzenreiter Rutronik Stars Keltern mit 61:72 (24:42) verloren. Während sich vor der Halbzeit eine Reihe von Schwächen offenbarten, konnten sich die Veilchen Ladies nach der Pause steigern und boten ein Duell auf Augenhöhe.

Viele Fehlpässe und eine schwache Wurfquote sorgten dafür, dass sich die Gäste aus der Nähe von Pforzheim von Beginn an absetzen konnten. Viele Würfe berührten zwar den Ring, fielen jedoch nicht hinein. Bei Keltern war das anders, so dass die BG-Damen nach dem ersten Viertel mit 11:20 hinten lagen. Die Schwächen setzten sich auch im zweiten Abschnitt fort, der Rückstand zur Pause betrug bereits 18 Punkte.

Die Leistungssteigerung nach der Pause reicht nicht

Nach dem Seitenwechsel ging es zunächst so weiter. Erst als Riley Lupfer in der 24. Minute mit zwei Drei-Punkt-Würfen auf 32:46 verkürzte, war der Bann ein wenig gebrochen. Drei Minuten später betrug der Rückstand nur noch zwölf Punkte (39:51). Doch die überaus ausgeglichen besetzten Rutronik Stars versenkten weiterhin ihre Würfe aus der Nah- und Ferndistanz und der Abstand blieb konstant bei mehr als zehn Zählern. Am Ende fuhr der Tabellenführer einen verdienten Sieg in der FKG-Halle ein.

Beste Werferin der Flippo Baskets war Riley Lupfer mit 18 Punkten – alle Treffer fielen von jenseits der Drei-Punkt-Linie. Samantha Roscoe überzeugte mit 14 Zählern und acht Rebounds BG-Trainer Goran Lojo nahm die Niederlage relativ gelassen hin: „Gegen ein Team wie Keltern dürfen wir verlieren. Die sind einfach zu stark besetzt.“ Er sei jedoch über die Leistungssteigerung seines Teams nach dem Seitenwechsel höchst erfreut. Am Sonntag geht es für die Göttingerinnen mit einem Auswärtsspiel bei den Girolive Panthers Osnabrück weiter.