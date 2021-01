Bezirksligisten blicken auf ein Jahr voller Veränderungen

Wie schnell sich nicht nur im Fußball, sondern auch im Leben alles ändern kann, bewies das Jahr 2020 einmal mehr. Während sowohl für den VfR Dostluk Osterode, als auch den SV Rotenberg am Anfang des Jahres der Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga immer näher rückte, brachte der Sommer für beide Vereine einen Aufschwung mit sich.

„Drei Siege aus drei Spielen, wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, hätte ich es sofort unterschrieben.“, erklärt Osterodes Trainer Okan Avci rückblickend auf den Start seines Teams im Herbst. Zusätzlich zur damit verbundenen Tabellenführung in der zu Saisonbeginn gesplitteten Bezirksliga, kam auch noch das Weiterkommen im modifizierten Pokalwettbewerb. Hier konnte man sich im Gruppensystem gegen Denkerhausen, Petershütte und Rotenberg durchsetzen.

Abstiegsfrage bleibt Spekulation

Kaum zu glauben, dass es um die Seestädter zu Beginn des Jahres ganz anders stand. Vor dem ersten Lockdown und dem damit verbundenen Abbruch der Spielzeit 2019/2020 hatte der VfR aus 17 Spielen tatsächlich ebenfalls erst drei Siege errungen und stand mit mageren neun Punkten auf dem Konto auf dem letzten Platz. Ob man den Nichtabstieg ohne den Abbruch der Saison und dem damit verbundenen Klassenerhalt hätte verhindern können, ist auch für Trainier Avci reine Spekulation: „Es wäre wahrscheinlich sehr schwer geworden, die Klasse zu halten. Es war aber durchaus noch im Bereich des Möglichen.“

Die Zeit nach dem Saisonabbruch bis hin zum Neustart wusste das Team aus der Sösestadt dann jedoch umso mehr für sich zu nutzen. „Wir hatten wirklich eine sehr gute Vorbereitung mit einer enorm hohen Trainingsbeteiligung. Es gab Tage, da konnten wir elf gegen elf spielen“, berichtet der Coach. Aber nicht nur das gute Training, sondern auch der Zusammenhalt im Team ist für Avci ein Grund für den Aufschwung: „Die Jungs verstehen sich untereinander einfach super und sind auch außerhalb des Platzes eng miteinander verbunden, das hilft uns als Team natürlich enorm weiter.“

Vergleicht man den Saisonverlauf der Osteroder mit dem des SV Rotenbergs, so stellt man einige Parallelen fest. Auch für die Rotenberger standen die Zeichen im Frühjahr alles andere als gut. Gerade einmal ein Zähler trennte beide Clubs, mit dürftigen zehn Punkten aus 15 Spielen mussten sich die Randharzer ebenfalls ernsthaft mit dem Thema Abstieg beschäftigen. Nach dem feststehenden Nichtabstieg fand bis zum Sommer dann eine lange geplante Umstrukturierung beim SVR statt. Neben einer Verjüngung des Kaders wurde zusätzlich ein Trainerwechsel vollzogen. Auf den langjährigen Coach Tobias Dietrich folgte mit Christopher Meyna ein ehemaliger Spieler der Rhumekicker.

Positives, erstes Jahr als Cheftrainer

Dieser zeigte sich im Gespräch über seine ersten sechs Monate als Chefcoach durchaus angetan: „Auch wenn es ein sehr anstrengendes erstes halbes Jahr war, welches uns im Zuge der Corona-Bestimmungen immer wieder vor neue Herausforderung stellte, bin ich dennoch zufrieden mit dem Verlauf.“ Schaut man sich die Ergebnisse seines Teams seit dem Sommer bis zum zweiten Lockdown an, kann man seine Meinung durchaus nachvollziehen. Neben mehreren Siegen im Bezirkspokal konnte man in der Liga aus drei Spielen bereits vier Punkte einfahren. Der Umbruch scheint für die Randharzer dato also durchaus geglückt zu sein.

Trotz der positiven Saisonstarts blicken beide Mannschaften während des zweiten Lockdowns in eine ungewisse Zukunft, in der an Training oder gar die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nicht zu denken ist. „Im Endeffekt weiß ja keiner so richtig, wann es wieder losgeht. Wir können nichts anders tun als zu warten“, so SVR-Coach Meyna zur derzeitigen Lage. Gerade aufgrund dieser Ungewissheit haben sich beide Trainer bei ihren Spielern gegen individuelle Trainingspläne oder andere Maßnahmen entschieden. Über Social-Media Kanäle bleibe man jedoch im ständigen Kontakt. „Natürlich steht die Gesundheit momentan im Vordergrund und wir wissen alle, dass es derzeit wichtigere Dinge als Fußball gibt, dennoch vermissen es alle am Wochenende auf oder am Platz zu stehen“, beschreibt Avci die aktuelle Situation treffend.