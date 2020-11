Eine reguläre Eishockey-Saison ist nicht mehr möglich

Die Harzer Falken (weiße Trikots) spielen am 1. Februar 2020 bei den Harsefeld Tigers. In diesem Winter rückt ein Gastspiel der Braunlager in Harsefeld in weite Ferne.

Braunlage. Der Spielbetrieb ruht bis mindestens 10. Januar, ganz absagen will man die Saison noch nicht. In einigen Hallen wird aber bereits das Eis abgetaut.

In der Eishockey-Regionalliga Nord wird es in diesem Winter keinen regulären Spielbetrieb mehr geben, das ist seit inzwischen klar. Ob die Harzer Falken überhaupt Begegnungen in dieser Saison bestreiten können, steht ebenfalls in den Sternen, zumal an einige Standorten im Norden bereits die Kühlanlagen runtergefahren und damit begonnen wurde, das Eis in den Hallen zumindest vorübergehend abzutauen.

Am vergangenen Freitag hatten sich in einer Online-Konferenz die Vertreter der Niedersächsischen Eishockey-Kommission über die aktuelle Situation mit den Präsidenten der weiteren Landesverbände im für den Spielbetrieb zuständigen Nordverbund beraten. Nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz zur Bekämpfung der Corona-Pandemie war klar: Die gesetzlichen Bestimmungen lassen einen Spielbetrieb nicht zu, Training ist nach wie vor nur sehr eingeschränkt möglich, die Eishallen gelten als Freizeiteinrichtungen und sind geschlossen. Spielbetrieb ruht bis 10. Januar „Das bedeutet für uns, dass der gesamte Spielbetrieb im Nordverbund bis einschließlich 10. Januar 2021 ruht“, erklärt Götz Neumann, Fachspartenleiter Eishockey Senioren im Niedersächsischen Eissport-Verband (NEV). Zudem werden in dieser Saison sämtliche Auf- und Abstiegsregelungen in allen Spiel- und Altersklassen im Nordverbund ausgesetzt. Auch alle Auswahlmaßnahmen im Nachwuchs wurden bis Ende Januar abgesagt. Trotz der aktuellen Situation hat man sich aber auf Verbandsebene zunächst noch gegen eine Komplettabsage der Spielzeit entschieden. „Wir gehen nach wie vor davon aus, dass in der Saison 2020/21 ein Spielbetrieb möglich sein könnte. Dennoch sollten wir uns nichts vormachen: Mit normalem Ligabetrieb, wie wir ihn kennen, wird das wohl nichts zu tun haben – schließlich ist am 10. Januar bereits die Saisonhalbzeit überschritten“, erläutert Neumann. Sobald die gesetzlichen Bestimmungen einen Restart möglichen machen würden, werde man vom Verband auch das Startsignal ausrufen, so Neumann. Zwei Wochen später könnten dann die ersten Spiele stattfinden. Rund zwei Wochen Vorbereitungszeit hätten die Vereine dann – dieser Zeitraum war von den Clubs im Vorfeld bei einer Abfrage durch den Verband genannt worden. Einstieg in den Terminplan Bei den Spielansetzungen ist vorgesehen, in die jeweiligen Terminplan direkt einzusteigen und die Saison von diesem Punkt an fortzusetzen. Neumann betont dabei, dass es selbst im Fall eines Restarts im Januar nicht möglich sei, alle ausgefallen Spiele noch nachzuholen. Vereine könnten sich aber auf zusätzliche Spieltermine einigen. Allerdings gelten die Überlegungen vor allem für den Nachwuchsbereich sowie die unteren Ligen, in denen die Teams nicht auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Zudem müssten für einen wie auch immer geplanten Spielbetrieb alle Vereine über Spielstätten verfügen. Das allerdings ist fraglich, denn in mehreren Kommunen wurden die Kühlaggregate bereits heruntergefahren, um die finanziellen Verluste durch einen Lehrbetrieb zu minimieren. So schmilzt unter anderem in Salzgitter, Harsefeld und am Timmendorfer Strand das Eis – alles Standorte von Regionalligisten und damit Gegnern der Harzer Falken. Ob in den betroffenen Stadion im Falle eines Restarts noch einmal Eis aufbereitet wird, ist völlig offen. Auch in Braunlage ist das Wurmbergstadion momentan für den Publikumsverkehr geschlossen, noch aber laufen die Kühlanlagen. „Für Mannschaften, in deren Hallen bei einem möglichen Restart kein Eis zur Verfügung steht, versuchen wir eine Lösung zu finden, um wenigstens die Kids wieder auf das Eis zu bekommen“, verspricht Neumann. Weitergehende Planungen gebe es aber noch nicht, zuviel sei dieses Jahr bereits für die Schublade gearbeitet worden. Wenn es die rechtlichen Bedingungen erlauben, werde man eine Plattform für einen Spielbetrieb bieten, unterstreicht der NEV-Funktionär. Je nach Anzahl der spielwilligen Teams könnten das neu zusammengestellte Ligen oder Pokalwettbewerbe sein. Für die Falken und den Braunlager Nachwuchs ist damit weiterhin abwarten angesagt. Die Personalplanungen für das Regionalligateam ruhen ohnehin, drei Verträge mit ausländischen Spielern wurden stillgelegt. Die Namen der Kontingentspieler hatten die Harzer aber ohnehin noch nicht verraten.