Veilchen Ladies reisen zu den Gisa Lions Halle

Göttingen. Die Göttinger Bundesliga-Basketballerinnen wollen am Samstag beim Tabellenletzten an der Saale einen Auswärtssieg einfahren.

Nach zweiwöchiger Pause steht für die Bundesliga-Basketballerinnen der Flippo Baskets BG 74 Göttingen die bereits dritte Auswärtspartie der noch jungen Saison an. Am Samstag um 18 Uhr tritt das Team von Headcoach Goran Lojo bei den GISA Lions SV Halle an. Während die BG-Damen nach drei Partien mit einem Sieg auf Rang acht der Tabelle liegen, ist der kommende Gegner nach drei Niederlagen momentan auf dem letzten Platz zu finden.

Für Trainer Lojo ist die aktuelle Tabellensituation kein Anlass, den Gegner zu unterschätzen: „Halle hat ein starkes Team und wir werden alles geben müssen, um dort zu gewinnen.“ Sein Team habe nach der Länderspiel-Pause intensiv trainiert und sei bestens vorbereitet für die kommenden Aufgaben. Die haben es in sich. Nach dem Match in Halle geht es am Wochenende drauf zu Serienmeister Wasserburg. Am 9. oder 10. Dezember wartet das Pokal-Achtelfinale in heimischer Halle gegen Tabellenführer Rutronik Stars Keltern – nur drei Tage später geht es ebenfalls daheim gegen die USC Eisvögel Freiburg. Ein Auswärtssieg an der Saale würde da eine Menge Selbstvertrauen geben.

In Halle wird es für die Veilchen Ladies ein Wiedersehen mit der Göttingerin Klaudia Grudzien geben. Sie spielt seit dieser Saison bei den Mitteldeutschen und ist mit knapp 6,7 Punkten sowie 3,7 Rebounds bei durchschnittlich 20 Minuten Spielzeit eine Leistungsträgerin. Besser machen es bei den Löwinnen nur die beiden Amerikanerinnen Eilidh Simpson (13 Zähler/6,3 Rebounds) und Candice White (8,3/4,3). Halles Trainer Peter Kortmann will gegen die BG unbedingt einen Sieg, um nicht frühzeitig den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren. Lojo und seine Mannschaft wissen um die große Motivation beim Gegner und wollen deshalb von Anfang an Vollgas geben.