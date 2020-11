Der Harzer Biathlet Arnd Peiffer setzt sich hohe Ziele

Arnd Peiffer verspürt große Dankbarkeit. Trotz zahlreicher Kontaktbeschränkungen konnte er in den vergangenen Monaten seinen Sport weiter ausüben. Am Samstag starten die Biathleten zudem wie geplant in die neue Weltcup-Saison. Das ist mit Blick auf andere Bereiche und Sportarten derzeit alles nicht selbstverständlich.

„Es ist natürlich ein bisschen komplizierter als sonst, aber ich kann mich grundsätzlich freuen, dass ich überhaupt Rennen laufen darf“, sagt der Athlet des WSV Clausthal-Zellerfeld vor dem Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti. Die Freude sei daher größer als die Sorge um das Coronavirus.

Keine Gewissheit, aber Hoffnung

Eine hundertprozentige Gewissheit, dass es eine Saison geben wird, hatte Peiffer während der Vorbereitung zwar nicht, aber stets die große Hoffnung. Die war nicht unbegründet, was an den Vorkehrungen des Biathlon-Weltverbandes IBU lag. Der hat die ursprünglich geplante Anzahl an Weltcup-Orten massiv gekürzt und stattdessen mehrfach Doppel-Veranstaltungen angesetzt.

Zudem wurden die vorolympischen Rennen in Peking aus dem Programm genommen. Damit will die IBU die Reisen möglichst gering halten und für mehr Sicherheit sorgen. „Unser Verband hat sich relativ früh viele Gedanken gemacht. Das zahlt sich jetzt aus, weil das Konzept steht“, sagt Peiffer, der in der vergangenen Saison Elfter der Gesamtwertung geworden war.

Kaum Zuschauer an den Strecken

Damals durften noch bis auf in Kontiolahti zahlreiche Zuschauer an den Strecken sein, die wird es in dieser Saison nicht geben. Zwar plant die IBU zum Auftakt mit bis zu 4500 Zuschauern pro Wettkampftag, es darf aber bezweifelt werden, ob so viele dabei sein werden. Die große Partystimmung, die man vor allem aus Oberhof, Ruhpolding und Antholz kennt, wird es nicht geben. „Das wird schon ein bisschen traurig sein, im Vergleich zu den anderen Jahren“, sagt der Sprint-Olympiasieger von 2018 in Pyeongchang.

Karolin Horchler beim Anschießen vor dem Rennen. Foto: Sven Hoppe / picture alliance/dpa

Die schwierigen Rahmenbedingungen sollen für den Oberharzer kein Grund sein, die Erwartungen zu senken. Ausreden werde es deswegen nicht geben: „Mir ist schon bewusst, dass ich am Ende der Saison nach Leistung bewertet werde. Wir werden daran gemessen, wie wir uns bei den Weltcups und bei der WM verkaufen“, sagt der 33-Jährige. Daher wolle er am liebsten am Ende der Saison unter den besten zehn Biathleten sein, mindestens einen Podestplatz einfahren und eine WM-Medaille gewinnen. Das sei auch in dieser Saison wieder sein Anspruch.

Karolin Horchler erstmal nicht dabei

Das Weltcup-Team der Frauen muss indes bis auf Weiteres erst einmal auf Karolin Horchler verzichten. Die Nordhessen, die für den WSV Clausthal-Zellerfeld startet, hatte sich im Sommer gleich zweimal die Rippe gebrochen und befindet sich noch im Aufbautraining. „Eventuell könnte ich zur Mitte der Saison wieder einsteigen – aber je nachdem, wie es mir gesundheitlich geht“, sagt Horchler, die in der vergangenen Saison mit der Staffel ihre erste WM-Medaille holte. Als Grund für die Verletzung nannte sie eine Überbelastung und weitere Umstände.

Franziska Hildebrand (WSV Clausthal-Zellerfeld) gehört ebenfalls nicht zum Aufgebot. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mit. Die aus Halle (Saale) stammende Hildebrand hatte in der vergangenen Saison nicht an ihre vorherigen Leistungen anknüpfen können und wurde zeitweise aus dem Team genommen.