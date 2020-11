Wenn Inklusion längst selbstverständlich ist

Im Rahmen des 45. Landessporttags des Landessportbundes Niedersachsen, der am vergangenen Wochenende im virtuellen Rahmen stattfand, wurde der Masterplan Inklusion im niedersächsischen Sport und die Aufnahme des Inklusionsgedankens in die LSB-Satzung beschlossen. Bis 2030 sollen sich Sportvereine, Landesfachverbände und Sportbünde so weiter entwickeln, dass Menschen mit Behinderung als Teilnehmende im Sportbetrieb, als Ehrenamtliche, Freiwillige oder als Hauptberufliche gleichberechtigt an den Leistungen des Sports partizipieren können.

Das Konzept, das bundesweit im Themenfeld Inklusion im Sport beispielgebend ist, haben der LSB Niedersachsen, der Behinderten-Sportverband Niedersachsen (BSN), der Gehörlosen- Sportverband Niedersachsen (GSN) und Special Olympics Niedersachsen (SO NDS) erarbeitet. Der Masterplan Inklusion sei ein positives Zeichen des Sports in der aktuell schwierigen Zeit. „Menschen mit Behinderung gehören in die Mitte unserer Gesellschaft. Der Sport wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten, das zeigen die formulierten Ziele im Masterplan“, sagte die Niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Dr. Carola Reimann, in ihrer Videobotschaft.

Seit 38 Jahren Inklusionsarbeit

Besonders in Osterode wurde dieser Masterplan, im Frühjahr 2020 schon im LSB-Präsidium bestätigt, durchaus mit Interesse, zugleich aber auch etwas Verwunderung aufgenommen. „Ich habe selber schon über den langen Plan gestutzt“, berichtet Helmuth Hendeß, der Vorsitzende des 1982 gegründeten SFC Harz-Weser. Denn genau das, was in dem Plan gefordert und gefördert wird, findet an der Söse seit fast vier Jahrzehnten statt. „Unser Verein besteht inzwischen seit 38 Jahren – damals gab es den Begriff Inklusion nach gar nicht“, so Hendeß.

Rund 150 Mitglieder hat der Sport- und Freizeitclub, etwa 40 von ihnen durch eine Behinderung beeinträchtigt. Bei praktisch allen Angeboten des SFC nehmen dabei Behinderte und Nicht-Behinderte gemeinsam und gleichberechtigt am Vereinsleben teil. „Die Integration klappt eigentlich immer problemlos. Oft, wie bei unserer Gruppe Mischgemüse, die an den Pezzibällen aktiv ist, weiß man gar nicht, wer eine Beeinträchtigung hat“, erzählt Hendeß.

Zwei Millionen Euro

Der Masterplan mit einem Volumen von über zwei Millionen Euro soll auf Landesebene den Inklusionsprozess im Sport fort, den LSB und BSN 2013 eingeleitet und seitdem mit weiteren Landesfachverbänden fortgeschrieben hatten. Er enthält 28 Ziele für elf Handlungsfelder: Verbandskultur, Angebote, Strukturen, Qualifikation, Barrierefreiheit, Kooperationen, Lobbyarbeit, Kommunikation, Service, Ressourcen, Wissenschaft.

Der Masterplan ist Ausdruck des gemeinsamen Willens und Anspruchs, selbstbestimmte, gleichberechtigte und gleichwertige Teilnahme und Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderungen im und durch Sport zu ermöglichen. Die Sportverbände und der LSB verstehen sich dabei als Akteure und Impulsgeber. Sie eint die Überzeugung, dass die Sportorganisation ihre Verantwortung für Inklusion nach Außen nur wahrnehmen kann, wenn zugleich der Zusammenhalt im Innern erhalten bleibt.

Für Hendeß hört sich der Masterplan dagegen zu theoretisch, zu bürokratisch an. „Funktionäre nutzen das Wort Inklusion gerne. Ich frage mich dann immer, was daran so schwierig sein soll. Gerade, wenn es um solch große Projekte wie diesen Masterplan geht, schreckt das manchmal die Vereine sogar eher ab. Die Sache braucht doch überhaupt nicht so kompliziert zu sein“, sagt der SFC-Vorsitzende mit Blick auf seine langjährige Erfahrung.

Direkte Ansprache das Geheimnis

Hendeß erklärt, wie es ohne großen Masterplan, unkompliziert und einfach geht: „Es ist eine direkte Ansprache notwendig. Es braucht aber auch Menschen, die sich das trauen.“ Etwas falschmachen könne man dabei kaum, unterstreicht er, und erhofft sich von anderen Vereinen mehr Mut, wenn es darum geht, Menschen mit Beeinträchtigungen zu integrieren: „Man muss vor dem Begriff Menschen mit Behinderung keine Angst haben.“

Im Rahmen des Kreissporttags hatte Hendeß bereits einen Vortrag gehalten und die Erfahrungen sowie Konzepte des des SFC Harz-Weser vorgestellt. Gerne hätte er seine Erfahrungen und Ideen auch mit dem LSB geteilt, von der Funktionärsebene wurde jedoch im Rahmen der Erstellung des Masterplans der kein Kontakt zum SFC aufgenommen.

Beim Landessportbund ist man trotzdem überzeugt. „Die Haupterrungenschaft dieses Masterplans ist das Signal der Führungskräfte, strukturell zusammenarbeiten zu wollen. Er ist ein wichtiger Baustein, damit wir unser Versprechen, Sport für alle anzubieten, auch einlösen“, sagt LSB-Vorstandsvorsitzender Reinhard Rawe. Für die Umsetzung will er auch externe Förderer gewinnen.