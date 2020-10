BG Göttingen muss im Derby auf Fans verzichten

Göttingen. Das erste BBL-Heimspiel der Saison am 14. November wird genauso wie die weiteren Partien in der Liga vor leeren Rängen ausgetragen.

Die Fans der BG Göttingen müssen sich in Geduld üben – nach den Beschlüssen der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten ist klar, dass das erste BG-Heimspiel in der Basketball Bundesliga-Saison 2020/21 ohne Zuschauer in der Sparkassen-Arena ausgetragen wird. Beim Duell gegen die Basketball Löwen Braunschweig am Samstag, 14. November, ab 20.30 Uhr müssen die Veilchen auf Derbystimmung verzichten.

„Wir und vor allem auch das Team hatten uns sehr darauf gefreut, endlich wieder vor unseren Fans spielen zu können – auch wenn es nicht so viele wie sonst gewesen wären“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Dass wir zum Derby keine Zuschauer zulassen dürfen, ist unheimlich schade und schmerzt.“ Und zwar in doppeltem Sinn: Denn nicht nur der zusätzliche Schub von den Rängen fehlt der Mannschaft, der BG gehen zudem besonders in der aktuellen Zeit wichtige Einnahmen verloren.

Die Göttinger Erstliga-Basketballer hatten in der vergangenen Woche den Kartenvorverkauf für die Partie gegen Braunschweig gestartet – der Betrag für die gekauften Tickets wird nun an alle Kunden zurückerstattet.

So läuft die Rückerstattung

Kunden, die ihr Ticket im Online-Ticketshop gekauft haben, müssen nichts tun. Der Kaufpreis wird automatisch zurücküberwiesen.

Käufer von Einzeltickets in der BG-Geschäftsstelle melden sich per E-Mail (ticketing@bggoettingen.de) bei der BG. Die E-Mail muss den vollständigen Namen des Käufers, die Bankverbindung (IBAN) für die Rückerstattung, den 14-stelligen Ticketcode (unten links auf der Ticketvorderseite) und die Anzahl der gekauften Tickets enthalten.

Käufer von Einzeltickets bei einer Kartenvorverkaufsstelle wenden sich direkt an die jeweilige Kartenvorverkaufsstelle und machen dort ihre Ansprüche geltend.

Die BG bittet darum, von Anfragen direkt an den Ticketpartner Reservix beziehungsweise ADticket abzusehen, da die Abwicklung der Rückerstattungen nur über die oben angegebenen Wege möglich ist. Da momentan sehr viele Veranstaltungen storniert werden, kann die Rückerstattung ein paar Tage in Anspruch nehmen.

Kein Jugend-Basketball

Während die Profis, wenn auch vor leeren Rängen, weiterspielen, gehen die Nachwuchsteams der BG Göttingen in eine Zwangspause. Die Nachwuchs- und Jugend Basketball Bundesliga (NBBL/JBBL) unterbricht ihren Spielbetrieb bis Ende November.

Die BG Göttingen hatte zuvor schon entschieden, das für den Sonntag angesetzte JBBL-Spiel der BG Göttingen Youngsters gegen die Metropol YoungStars zu verschieben. Die Partie gegen die Phoenix Hagen Youngsters, eigentlich für Samstag vorgesehen, war bereits aufgrund der vom Gesundheitsamt verordneten Quarantäne der Hagener abgesagt worden.

Für die BG Göttingen Juniors war das Wochenende ohnehin spielfrei. Auch der Trainingsbetrieb für die BG-Jugend- und Amateurmannschaften wird im November ausgesetzt.