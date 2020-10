Dominik Singer: „Es könnte eine enge Kiste werden“

Wie viele Höhenmeter bislang zusammengekommen sind, will Dominik Singer nicht verraten. Nur so viel: „Es könnte eine enge Kiste werden“, sagte der Extremsportler am Dienstag. Mehr als 40.000 sollen es bis Samstag, 31. Oktober, werden. Dafür läuft er seit Monatsbeginn immer wieder hinauf zur Hanskühnenburg, sammelt pro Tour etwa 450 Höhenmeter – um mit der Summe einen Weltrekord aufzustellen (wir berichteten).

Am Samstag soll der letzte Lauf des Rekordversuchs stattfinden: Um 11 Uhr will Singer im Tal starten und plant, spätestens um 12 Uhr an der Hanskühnenburg zu sein. Er würde sich schon freuen, wenn Zuschauer an der Strecke ständen und ihn anfeuerten, bemerkt er. Eine große Feier am Ziel wird es jedoch nicht geben, nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Corona-Lage.

Singer freut sich über Mitläufer

Viel Unterstützung hat er in den vergangenen Wochen erhalten: Mehr als 60 verschiedene Menschen – vom Doktor bis zum Pastor, so sein Vergleich – haben ihn insgesamt bei seinen Läufen begleitet. Immer morgens zwischen 4 und 6 Uhr und noch einmal am Nachmittag ging es hinauf zu der Bergbaude. Dabei habe es viele nette Gespräche gegeben, und manche Mitläufer haben sich in sein Logbuch eingetragen, in das er immer oben auf der Hanskühnenburg schreibt.

Dieser Zuspruch hat ihn in seinem Vorhaben zusätzlich bestärkt. Das Wetter war hingegen meist eher ein Gegner des Weltrekordversuchs. „Wir hatten 22 Regentage“, berichtete Singer am Dienstag. Mancher Weg den steilen Berg hinauf wurde durch das Wasser zu einer Art Bachlauf. Zudem ändern sich die Wetterphasen ähnlich schnell wie in den Alpen: windig, windstill, neblig.

Hoch und runter – immer wieder

Seit mehr als vier Wochen und mehrmals am Tag läuft Singer die immergleiche Strecke hinauf zur Hanskühnenburg und zurück in Tal. „Da nimmt man die Natur ganz anderes wahr. Ich erkennen, wenn ein Ast heruntergefallen ist oder es neue Spuren gibt“, beschreibt der selbstständige Gartenbauunternehmer, der in der Region als Ausdauersportler bestens bekannt ist.

Eigentlich war geplant, dass Singer nach den ersten beiden Oktober-Wochen Urlaub machen und sich voll und ganz auf den sportlichen Rekordversuch konzentrieren kann. Doch darauf wurde nichts, wie er berichtet. Dadurch ist das Vorhaben noch ein bisschen schwieriger geworden.

Aber es lohnt sich – nicht nur für den möglichen Eintrag in die Rekordlisten. Denn pro gelaufenen Höhenmeter gibt es Geld: 1.100 Euro seien bereits zusammengekommen. „Die Spendenaktion läuft richtig gut“, freut sich der 37-jährige aus Badenhausen. Die Spenden sollen dann an das Kinderhospiz Göttingen und die Kindersportstiftung gehen.