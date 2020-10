Eintracht Northeim und SVG Göttingen scheiden aus

In den Wettbewerben des Krombacher-Niedersachsenpokals sind am Mittwoch Begegnungen des Achtelfinales (Amateure) und Viertelfinales (3. Liga und Regionalliga) ausgetragen worden. Für die beiden südniedersächsischen Vertreter FC Eintracht Northeim und SVG Göttingen war jeweils auswärts Endstation.

Spannend verlief die Partie zwischen FT Braunschweig und der SVG Göttingen. Nach einer roten Karte mussten die Gastgeber 75 Minuten lang in Unterzahl spielen, konnten aber einen 1:2-Rückstand in eine 3:2-Führung drehen. Alle drei Treffer erzielte Benedict Chandra. In der Nachspielzeit sorgte Julian Kratzert doch noch für den 3:3-Ausgleich. Im Elfmeterschießen wurde Braunschweigs Torwart Timo Keul zum Matchwinner, er parierte zwei Versuche der Göttinger.

Die Northeimer mussten bei Arminia Hannover die Segel streichen. Nach 20 Minuten lag die Eintracht nach einem Doppelpack von Luc-Elias Fender bereits mit 0:2 zurück (10. und 19.). Für die Entscheidung sorgte Abdulmalik Abdul mit dem dritten Treffer der Arminia in der 78. Minute. Das 1:3 von Julen Mediavilla Asenjo in der 90. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.

Für Überraschungen sorgten im Amateurzweig die Landesligisten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und SV Ahlerstedt/Ottendorf, die sich jeweils gegen klassenhöhere Gegner aus der Oberliga durchsetzten. Die drei für kommenden Mittwoch geplanten Partien des Achtelfinals sind vorerst verschoben, genauso wie zwei Partien im Zweig der 3. Liga/Regionalliga.

Ergebnisse

Achtelfinale Amateure: TSV Krähenwinkel/Kaltenweide – SV Ramlingen/Ehlershausen 2:1, MTV Gifhorn – MTV Wolfenbüttel 2:3, Arminia Hannover – FC Eintracht Northeim 3:1, FT Braunschweig – SVG Göttingen 9:8 n.E., SV Ahlerstedt/Ottendorf – MTV Eintracht Celle 4:1. Viertelfinale 3. Liga/Regionalliga: VfV Borussia 06 Hildesheim – HSC Hannover 3:0, SV Drochtersen/Assel – TSV Havelse 5:3 n.E..