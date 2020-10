Paddelquäler Northeim nehmen an virtueller Regatta teil

Bei der Drachenboot-Regatta in Northeim.

Northeim. Statt in Saarbrücken im Duell mit vielen anderen Booten sind die Paddelquäler 45 Minuten auf dem heimischen Freizeitsee im Einsatz.

Die Paddelquäler aus dem Drachenbootverein Northeim haben an einer virtuellen Regatta, dem Monkey Jumble, auf dem Freizeitsee in Northeim teilgenommen. Die Jahre zuvor hatten sich rund 50 Teams auf einer Strecke von 11 Kilometern mitten durch die saarländische Landeshauptstadt Saarbrücken gemessen.

Bei dem sogenannten Massenstart entsteht auf dem Wasser ein wahrhaftiger Kampf zwischen all den Drachenbooten. Aufgrund der Corona-Umstände konnte das Rennen nicht stattfinden. Stattdessen paddelten alle Teilnehmer auf dem Heimatgewässer 45 Minuten lang und versuchten hierbei möglichst viele Kilometer zurückzulegen. Währenddessen wurde eine Onlinekonferenz angelegt, zu der sich Zuschauer und Teilnehmer zuschalten konnten. So konnte die Organisation das Rennen durch die in den Booten aufgestellten Kameras verfolgen und eine sportliche Fairness gewährleisten.

Am Regatta-Tag kochte das Wasser auf dem Freizeitsee. Die Paddelquäler legten 8,56 Kilometer innerhalb der 45 Minuten zurück. Das entspricht 2.923 Paddelschlägen. Im Livestream auf der Instagram-Seite konnte das Rennen verfolgt werden, dort ist auch ein Zusammenschnitt zu finden. Mit ihrer Leistung belegten die Northeimer Platz 18 von insgesamt 53 Teams. Eine stolze Leistung für die Sportler, die bis zuletzt nicht in gewohntem Maße trainieren konnten.

Von allen Teilnehmenden kam eine positive Resonanz, auch wenn alle hoffen, dass die beliebte Drachenboot-Regatta nächstes Jahr wieder im normalen Rahmen in Saarbrücken stattfinden kann.