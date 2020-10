Sieger der Clubmeisterschaften des TC Wulften stehen fest

Wulften. Klaus Lakemann und Natalie Gauder-Rusteberg sichern sich in den Endspielen der Einzelkonkurrenzen die Titel. Zuvor ging es schon um die Doppelkrone.

In den Finalspielen der Clubmeisterschaften des TC Wulften im Herren- und Damen-Einzel sicherten sich Klaus Lakemann und Natalie Gauder-Rusteberg die Titel.

Lakemann besiegte Norbert Sachwitz glatt in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2. Während Sachwitz nicht so richtig in sein Spiel fand, konnte Lakemann den Titel mit seiner souveränen und sicheren Spielweise holen.

Im Damen-Einzel lieferten sich Mara Hesse und Natalie Gauder-Rusteberg einen harten Kampf, den Gauder-Rusteberg am Ende knapp für sich entscheiden konnte. Sie siegte mit 6:3, 6:7 und 10:8 im Match-Tiebreak. Hesse spielte stark auf, hatte aber oft gegen die läuferisch und kämpferisch sehr starke Gegnerin das Nachsehen. Die Beiden bescherten den zahlreichen Zuschauern eine spannende und sehr unterhaltsame Partie.

Bereits zuvor fanden die Clubmeisterschaften im Doppel statt. Hier konnten sich bei den Herren Sören Schülbe/Jürgen Ullmann gegen Norbert Sachwitz/Bodo Missling durchsetzen. Das Damendoppel konnten Mara Hesse/Laura Koschmieder gegen Natalie Gauder-Rusteberg/Gaby Gauder für sich entscheiden.

Für den TC Wulften war es ein schöner Abschluss einer trotz Corona ereignisreiche Saison, die für die Damen mit der Verleihung des Vereinspokals durch den TNB in Bad Salzdetfurth zu Ende geht.