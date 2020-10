Veilchen Ladies der BG 74 Göttingen punkten zum DBBL-Start

Erneut haben Teamplay in Offensive und Defensive sowie mannschaftliche Geschlossenheit den Flippo Baskets BG 74 Göttingen einen nicht unbedingt erwarteten Triumph möglich gemacht. Nach dem Erfolg im DBBL-Pokal in Herne siegte das Team von Headcoach Goran Lojo nun auch zum Start der Bundesliga-Saison in der Höhe ein wenig überraschend mit 99:81 (45:39) beim TK Hannover. Fünf BG-Spielerinnen punkteten zweistellig.

Hannover erzielte zwar die ersten beiden Punkte der Partie, in der Folge allerdings nahmen die Gäste aus Göttingen das Heft in die Hand. Nach dem ersten Viertel führten sie mit 20:16 und bauten diesen Vorsprung innerhalb von nur zwei Minuten auf elf Punkte aus (32:21, 12. Minute). Der TKH allerdings hielt dagegen und glich wenig später zum 34:34 aus (16.). In der Folge war es erneut die BG, die den Ton angab und mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung in die Halbzeit ging.

Veilchen Ladies bauen Vorsprung aus

Nach dem Seitenwechsel vergrößerte sich dieser Vorsprung nicht zuletzt dank der Treffsicherheit der Veilchen Ladies aus der Distanz. Hannover hatte sich in der Verteidigung offenbar zu sehr auf Scharfschützin Riley Lupfer konzentriert, die nur selten zum wirklich freien Wurf kam. Dafür trafen andere: Samantha Roscoe, Ruzica Dzankic und Monika Bosielj nutzten ihre Freiheiten nach Wiederbeginn gnadenlos aus. Mit 70:57 für Göttingen ging es in das Schlussviertel.

Hier erhöhte Ivana Blazevic per Dreier schnell auf 75:57 und Hannover verlor in der Verteidigung ein wenig die Linie. Mit schnellen Kombinationen kamen die Göttingerinnen immer wieder zum Erfolg, 50 in Korbnähe erzielte Punkte zeugen vom guten Teamspiel. Hier tat sich Jennifer Crowder hervor, die neben ihren 19 Punkten auch acht Assists verbuchen konnte. Topscorerin der BG war Forward Samantha Roscoe mit 24 Zählern.

Coach Goran Lojo war nach der Schlusssirene glücklich: „Wir haben die Saison nach dem Pokalsieg in Herne und dem Erfolg in Hannover mit großartigen Leistungen optimal begonnen. Heute hat sich wieder gezeigt, dass wir neben den herausragenden Qualitäten der Spielerinnen vor allem eine tolle Chemie und viel Energie haben.“