TSC Dorste holt drei Punkte bei der Petershütter Reserve

Drei Begegnungen standen in der Fußball-Kreisliga B auf dem Programm, zweimal setzte sich das Auswärtsteam durch. Dorste siegte bei der TuSpo-Reserve, der SC HarzTor übernahm durch den Erfolg bei TuSpo Weser Gimte die Tabellenführung. Der Aufsteiger FC Eisdorf war ebenfalls ganz nah ein einem Auswärtssieg dran, musste sich aber mit einem Unentschieden begnügen.

TuSpo Petershütte II - TSC Dorste 2:4 (1:2). Jede Menge Unterhaltung wurde den Besuchern auf dem Lasfelder Sportplatz geboten. Die Gäste legten einen Blitzstart hin, Bennet Jäger traf dabei gleich doppelt (2. und 4.). Per Strafstoß sorgte Davin Julien Malina für den Petershütter Anschlusstreffer (18.). Nach der Pause drückte TuSpo auf den Ausgleich, die beste Chance dieser Phase hatten aber die Gäste: Jäger setzte einen Elfmeter an den Pfosten. Es blieb weiter turbulent. Der TSC kassierte eine Ampelkarte (67.), konnte aber per Elfmeter die Führung ausbauen – Gerrit Armbrecht war erfolgreich (72.). Auch die Hausherren kassierten nun eine Ampelkarte, Domenic Stein traf dennoch zum 2:3 (78.). Die Schlussminuten musste TuSpo nach einer weiteren gelb-roten Karte zu neunt bestreiten, Tim Labersweiler setzte nach einem Konter in der Nachspielzeit den Schlusspunkt für die Gäste.

TuSpo Weser Gimte - SC HarzTor 1:3 (0:1). Einen langen Atem benötigte der SC HarzTor auf dem Mündener Rattwerder, um dann doch noch mit drei Punkten und der Tabellenführung im Gepäck den Heimweg antreten zu können. Serhat Akdas hatte die Gäste in der ersten Hälfte in Front geschossen (34.), Ahmet Demirtas für die Gastgeber nach der Pause ausgeglichen (58.). Als vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug HarzTor zu. Maximilian Werner erzielte die erneute Führung (87.), Mohamed Samsy Diaby machte dann den Deckel drauf (90.).

SV Groß Ellershausen/Hetjershausen - FC Eisdorf 1:1 (0:1). Der Aufsteiger aus Eisdorf muss weiter auf den ersten Sieg warten, war in Groß Ellershausen aber ganz nah dran. Yanneck Meinecke hatte den FC nach einem Freistoß in Front geköpft (8.), in der ausgeglichenen Partie blieb es lange bei diesem einen Treffer. In der Nachspielzeit wurden die Mühen der Hausherren doch noch belohnt, Felix Wickmann markierte den letztlich auch verdienten Ausgleich.