Ein bitteres Ende nahm das Topspiel der 1. Kreisklasse A zwischen dem Zweiten 1. FC Freiheit und dem Tabellenführer SV Lerbach. Heimsiege gab es für den SV Förste und den SV Rotenberg II.

1. FC Freiheit - SV Lerbach abg. 75 Minuten lang lieferten sich der Tabellenzweite und der Spitzenreiter eine starke Partie. Die Freiheiter führten zu diesem Zeitpunkt mit 3:2, alle Treffer waren vor der Pause gefallen. Dann jedoch ereignete sich die folgenschwere Szene: Nach einem langen Pass der Lerbacher gingen Torwart, Abwehrspieler und Stürmer zum Ball, der SVL-Angreifer blieb mit einer schweren Knieverletzung liegen. An Fußball war danach nicht mehr zu denken, die Begegnung abgebrochen.

SV Rotenberg II - SV Rot-Weiß Hörden 2:1 (1:1). Der Aufsteiger vom Rotenberg hat den ersten Saisonsieg eingefahren. In Pöhlde gingen die Hausherren schon in der dritten Minute durch Niklas Baumgärtel in Führung. Hörden antwortete prompt, Torjäger Yannik Minde glich aus (11.). Auf dem tiefen Platz neutralisierten sich die Teams in der Folge. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum, der SVR-Reserve gelang aber durch Noah-Emanuel Freye der entscheidende Torabschluss (70.).

SV Förste - SV Viktoria Bad Grund 2:1 (0:0). Auf tiefem Boden lieferten sich die Teams ein Kampfspiel, bei dem die Kräfteverhältnisse ständig hin und her wogten. Vor der Pause hielten die Keeper stark, folgerichtig blieb es beim 0:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Routinier Christian Ehrhardt mit einem Freistoß für die Förster Führung (51.), Eric Schneider glich für die Gäste aus (67.). Danach war Bad Grund dem Siegtreffer näher, der gelang aber den Gastgebern. Pascal Lohr setzte eine Direktabnahme aus 25 Metern in die Maschen (83.). „Das war ein glücklicher Sieg, aber das darf auch mal sein. Es hätte genausogut andersherum ausgehen können“, so Förstes Trainer Robin Schlenczek.