SC HarzTor kann die Kreisliga-Tabellenspitze erobern

Nachdem die Mannschaften am vergangenen Wochenende im Krombacher-Kreispokal im Einsatz waren, kämpfen sie nun am Sonntag in der Fußball-Kreisliga wieder um Punkte. Während die TuSpo-Reserve den TSC Dorste zum Altkreisduell empfängt, sind Eisdorf und HarzTor auswärts gefordert. Anpfiff der Partien ist um 14.30 Uhr.

TuSpo Petershütte II - TSC Dorste. Beide Mannschaften kassierten in der Liga zuletzt zwei Niederlagen und wollen wieder in die Erfolgsspur finden. Während die Dorster im Pokal zudem bei der Oberliga-Reserve der SVG Göttingen mit 2:3 unterlagen, sind die Seestädter ausgeruht, da ihr Spiel in Freiheit ausfiel. In der vergangenen Saison konnte der TSC drei Punkte aus Lasfelde entführen.

SV Groß Ellershausen/Hetjershausen - FC Eisdorf. Beim Auswärtsspiel in Groß Ellershausen will der FC Eisdorf den ersten Saisonsieg einfahren. Nach zuletzt drei Unentschieden in Folge hofft der Aufsteiger nun, drei Punkte mit nach Hause nehmen zu können. Die Gastgeber gewannen in der Liga zuletzt deutlich mit 6:0 gegen Petershütte II, kassierten im Pokal aber eine 1:5-Klatsche beim TSV Holtensen. Der FCE hingegen ist nach dem 2:1-Sieg beim Bonaforther SV eine Runde weiter und hat Selbstvertrauen gesammelt.

TuSpo Weser Gimte - SC HarzTor. Beim noch sieglosen Schlusslicht in Hann. Münden will der SC HarzTor mit einem Sieg den Sprung an die Tabellenspitze schaffen. Noch ohne Niederlage stehen die Harzer auf dem zweiten Platz. Im Pokal kassierte man aber ein 1:4 bei NK Croatia Göttingen. Dabei rotierte Trainer Andre Metenyszyn und gab einigen Ersatzspielern die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Auf dem Rattwerder werden einige Stammspieler wieder auf den Platz zurückkehren, um mit einem Auswärtssieg auf Rang eins zu klettern.

Der aktuelle Spitzenreiter SSV Neuhof ist am Wochenende spielfrei.