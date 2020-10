C-Junioren des TC Pöhlde erkämpfen den dritten Platz

Pöhlde. Der Nachwuchs konnte überzeugen. Die Saison der Damen verlief durchwachsen, dennoch bleiben sie in der Bezirksklasse.

Die C-Junioren mit Linus Monecke und John Haase starteten in die Saison auf heimischen Boden gegen den TV Blau-Weiß Einbeck. Der Spieltag ging mit einem 0:3 an die Gegner, jedoch ließ man sich davon nicht entmutigen. Schon am nächsten Spieltag beim TC Wulften zeigten die beiden eine sehr gute Leistung und gewannen mit 3:0. Als nächstes ging es gegen den TC GW Herzberg: Nach zwei hart umkämpften Einzeln stand es 1:1, nun musste das Doppel entscheiden. Hier zeigten sich die Pöhlder sehr stark und holten mit dem Sieg im Doppel den Gesamtsieg des Spieltages mit 2:1.

Der letzte Spieltag auf heimischen Boden gegen den TC Rot-Gelb Bad Harzburg ging trotz sehr guter Leistung mit 0:3 an die Gastmannschaft. Somit endet die erste Punktspielsaison auf Großfeld für die C-Junioren des TC Pöhlde auf Platz drei.

In der Nebenrunde überzeugt

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten bei den Damen des TC, die in der Bezirksklasse antreten, die Saison geändert werden: viele Mannschaften zogen vom Punktspielsaison, weshalb erstmalig eine Pokalrunde eingerichtet wurde, in der unter der Woche ein kleiner Spieltag gespielt werden konnte (2 Einzel und 1 Doppel). Im ersten Pokalspiel ging es dann für die Damen gegen den TC Wulften, sie verloren mit 1:2. Doch deshalb waren sie nicht gleich ausgeschieden: in der Nebenrunde holten die Pöhlderinnen den zweiten Platz.

Die eigentliche Punktspielsaison verlief nicht so erfolgreich. Das erste Punktspiel fand auf heimischen Boden gegen den Uslarer TC, man unterlag. Auch das Spiel gegen den TC Wulften (1:5) und gegen SCW Göttingen (2:4) konnten Janice Rohrmann, Sophie Schirmer, Sophie Hoffmann, Sophie Barke und Ricarda Seidel nicht für sich entscheiden. Da es dieses Jahr aber keine Absteiger geben wird, werden die Damen des TC Pöhlde dennoch weiterhin in der Bezirksklasse antreten.

