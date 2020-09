Paarungen der ersten Hauptrunde im Kreispokal stehen fest

Seeburg. Die Auslosung ergab ein interessantes Stadtduell, der 1. FC Freiheit empfängt die TuSpo-Reserve. Für Eisdorf steht eine weite Auswärtsfahrt an.

Am Dienstagabend wurde im Wellenreiter in Seeburg die erste Hauptrunde des Krombacher Kreispokals der Kreisliga/1. Kreisklasse ausgelost. Nach der Begrüßung des Kreisvorsitzenden Hans-Dieter Dethlefs erläuterte Pokalspielleiter Stefan Kanbach den organisatorischen Ablauf der Auslosung. Die Lose wurden von den beiden Vereinsvertretern Andreas Wagner und Dirk Gatzemeier des FC SeeBern gezogen und der stellvertretende Spielausschussvorsitzende Ralf Bertram fungierte als Schriftführer.

Wie in den vergangenen Jahren auch wurde den Kreisligisten jeweils ein Team aus der 1. Kreisklasse zugelost, die unterklassige Mannschaft hat dabei Heimrecht. Das spannendeste Duell aus Sicht des Altkreises dürfte das Osteroder Stadtteilderby sein, der 1. FC Freiheit empfängt die Reserve des TuSpo Petershütte. Auf die weiteren Vertreter des Altkreises warten hingegen Spiele gegen teilweise eher unbekannte Teams. Die weiteste Reise wartet dabei auf den FC Eisdorf, der beim Bonaforther SV, südwestlich von Hann. Münden gelegen, antritt.

Die erste Hauptrunde des Krombacher Kreispokals der Kreisliga/1. Kreisklasse wird am 18. Oktober ausgetragen. Am gleichen Tag wird auch die zweite Runde für die 2./3. Kreisklasse stattfinden. Die Paarungen werden in den nächsten Tagen von Pokalspielleiter Stefan Kanbach bekanntgegeben.

Die Spiele der ersten Hauptrunde:

1. FC Freiheit – Tuspo Petershütte II; FC Merkur Hattorf – SG GW Hagenberg; TSV Eintracht Wulften – SC Rosdorf; VfB Südharz – TSV Nesselröden; SV Viktoria Bad Grund – FC Höherberg; SV Lerbach – Tuspo Weser Gimte; SV Förste – SG Niedernjesa; SC Hainberg II – SSV Neuhof; Bonaforther SV – FC Eisdorf; NK Croatia Göttingen – SC HarzTor; SVG Göttingen 07 II – TSC Dorste; FC Niemetal – TSV Landolfshausen/Seulingen II; SCW Göttingen II – SV Eintracht Hahle; FC SeeBern – Bovender SV II; TSV Holtensen – SV Groß Ellershausen/Hetjershausen; DSC Dransfeld – RSV Göttingen 05