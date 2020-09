Herzberger Landesliga-Damen starten mit einem Auswärtssieg

In doppelter Hinsicht gut aufgestellt ist der TTC Grün-Weiß Herzberg in die ungewöhnliche Punktspielsaison 2020/2021 gestartet. Zum Einen, weil sich die Mannschaften verstärken konnten, zum Anderen, weil die coronabedingten Vorgaben den Aktiven durch die gute Arbeit des Hygienebeauftragten Michael Recht bereits jetzt in Fleisch und Blut übergegangen sind und Training sowie Punktspielbetrieb reibungslos laufen.

Den Auftakt machten die Landesliga-Damen, die beim TSV Watenbüttel IV antreten mussten. Mit Neuzugang Josefine Höche, Jessica Wills, Laura Vollbrecht und Ronja Recht gelang sofort ein nie gefährdeter 10:2-Sieg, wobei nach neuem Reglement alle Einzel ausgetragen wurden, Doppel werden nicht gespielt. Bereits nach einer guten Stunde lagen die Harzer Damen mit 3:1 vorn, hier erwischte Laura Vollbrecht im fünften Satz das schlechtere Ende und unterlag mit 8:11. Die nächsten fünf Spiele wurden von dem TTC-Quartett ebenfalls gewonnen und der Spielstand auf 8:1 ausgebaut. Leider hatte Vollbrecht in ihrem dritten Einzel erneut Pech, nach fünf hart umkämpften Sätzen ging dieser Punkt mit 10:12 ebenfalls an die Hausherrinnen. Recht und Wills absolvierten die letzten beiden Spiele zum 10:2-Sieg.

Josefine Höche kam in der zweiten Herrenmannschaft als weibliche Ergänzungsspielerin gleich zu ihrem zweiten Einsatz und unterstützte Sebastian Lagershausen, Kevin Winter und Michel Winter erfolgreich gegen den FC Windhausen. Besonders in der ersten Einzel-Runde waren die Herzberger deutlich dominant, die zweite Runde sah gleich drei Fünf-Satz-Partien, die jedoch alle für Grün-Weiß ausgingen und mit dem letzten Einzel von Höche zum 8:0-Sieg führten.

Zufrieden trotz Niederlage

Wenn auch das Endergebnis von 3:5 beim TTK Gittelde-Teichhütte III gegen die vierten Herren des TTC ausfiel, war dennoch überaus erfreulich, dass nach langer Verletzungspause Manuela Schwark wieder am Tisch stand und gleich ihr erstes Spiel gewann. Außerdem waren noch Ronja Recht, Gerhard Walter (zwei Siege) und Uwe Bischoff im Einsatz.

Die fünfte Mannschaft trat beim TTC PeLaKa IV an und lieferte eine fast makellose Leistung gegen die Gastgeber ab. Beim klaren 8:0-Erfolg wurden nur zwei Sätze von Kai Dietrich abgegeben, der beim ersten offiziellen Punktspiel nach langjähriger Pause völlig unbegründet etwas Lampenfieber hatte.

Die Jugendmannschaft mit Jamie-Joel Hampel, Sophia Helbing, Maxim Ruder und Maximilian Harenberg wurde vom Betreuer Michael Recht zum Kreisliga-Auswärtsspiel nach Bovenden gebracht. Dort gab es an der spielerischen Leistung der Herzberger beim 6:2-Sieg nichts auszusetzen, lediglich die äußeren Umstände waren nicht ganz optimal.

Die dritte Jugend hatte Heimrecht gegen den TSV Elvershausen II und geriet mit 0:2 in Rückstand. Jona Christian Wedemeyer und Louis Markowski konnten mit ihren Siegen den Ausgleich herstellen, Illia Koval verlor danach knapp mit 11:13 im fünften Satz. Die weiteren drei Einzel zählten jedoch alle für Herzberg zum 5:3-Sieg.