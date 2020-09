Veilchen unterliegen im Testspiel gegen Braunschweig knapp

Ein Ball wird in den Korb geworfen.

Göttingen. Die BG Göttingen muss sich in dem nicht-öffentlichen Vergleich mit 85:87 (39:46) geschlagen geben, zeigt bei einer Aufholjagd aber viel Moral.

Die BG Göttingen hat trotz starker Aufholjagd den zweiten Sieg im zweiten Testspiel in der Vorbereitung auf die Basketball Bundesliga-Saison verpasst. Am Donnerstagabend verlor die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors die nicht-öffentliche Partie im Göttinger Basketball-Zentrum gegen die Basketball Löwen Braunschweig 85:87 (39:46).

Die physische Spielweise der Gäste bereitete den Veilchen lange Zeit Probleme, so dass ihr Rückstand teilweise auf 17 Punkte anwuchs (41:58/23.). Doch die Moors-Truppe kämpfte sich zurück, zeigte im letzten Viertel ihre Stärken und hatte am Ende sogar eine Chance auf den Sieg. Der Drei-Punkt-Wurf von Akeem Vargas, der die Göttinger als Kapitän auf das Feld führte, drehte sich jedoch wieder aus dem Korb. Bester BG-Werfer war wie schon in Frankfurt Aubrey Dawkins mit 18 Punkten.

„Dieses Spiel zeigt, dass wir immer noch viel Arbeit vor uns haben. Es zeigt aber auch, dass etwas passieren kann, wenn wir auf die richtige Art und Weise spielen. Mit dem letzten Viertel bin ich zufrieden, aber ein Spiel dauert 40 Minuten. Das müssen wir besser hinbekommen“, analysierte Moors.